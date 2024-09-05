Зеленский объяснил отставку Кулебы нехваткой энергии
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции «Слуги народа» заявил, что отправил министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в отставку, поскольку ему «не хватает энергии для продвижения поставок оружия». Об этом сообщает украинское издание «Общественное» со ссылкой на источник.
Кроме того, на заседании фракции речь шла о дальнейшей судьбе ушедших в отставку министра юстиции Дениса Малюська и вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной. Зеленский отметил, что доволен работой последней, и предложил повысить её.
4 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал в отставку. Его заявление поступило в Верховную раду и будет рассмотрено на одном из ближайших заседаний, сообщили в парламенте. Причины отставки не уточняются. На место Кулебы предложена кандидатура его заместителя Андрея Сибиги, сообщил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.
Перестановки в украинском кабмине начались 3 сентября. Решение об увольнении уже приняли несколько министров. 4 сентября Верховная рада Украины утвердила отставки главы минстратегпрома Александра Камышина, главы минюста Дениса Малюськи и главы минэкологии Руслана Стрельца.
В Кремле, комментируя слухи о возможной отставке Кулебы, заявили, что это не повлияет на перспективы проведения переговоров между Россией и Украиной.