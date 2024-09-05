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Зеленский объяснил отставку Кулебы нехваткой энергии

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции «Слуги народа» заявил, что отправил министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в отставку, поскольку ему «не хватает энергии для продвижения поставок оружия». Об этом сообщает украинское издание «Общественное» со ссылкой на источник.

Кроме того, на заседании фракции речь шла о дальнейшей судьбе ушедших в отставку министра юстиции Дениса Малюська и вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной. Зеленский отметил, что доволен работой последней, и предложил повысить её.

4 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал в отставку. Его заявление поступило в Верховную раду и будет рассмотрено на одном из ближайших заседаний, сообщили в парламенте. Причины отставки не уточняются. На место Кулебы предложена кандидатура его заместителя Андрея Сибиги, сообщил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

Перестановки в украинском кабмине начались 3 сентября. Решение об увольнении уже приняли несколько министров. 4 сентября Верховная рада Украины утвердила отставки главы минстратегпрома Александра Камышина, главы минюста Дениса Малюськи и главы минэкологии Руслана Стрельца. 

В Кремле, комментируя слухи о возможной отставке Кулебы, заявили, что это не повлияет на перспективы проведения переговоров между Россией и Украиной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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