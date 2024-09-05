Зеленский объяснил отставку Кулебы нехваткой энергии

4 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал в отставку. Его заявление поступило в Верховную раду и будет рассмотрено на одном из ближайших заседаний, сообщили в парламенте. Причины отставки не уточняются. На место Кулебы предложена кандидатура его заместителя Андрея Сибиги, сообщил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.