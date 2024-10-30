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Кеннеди-младший обвинил Верховный суд США в намерении сорвать выборы президента

Ведомости

Бывший независимый кандидат в президенты Роберт Кеннеди-младший заявил, что отказ Верховного суда США убрать его имя из бюллетеней для голосования в штатах Мичиган и Висконсин (оба – «колеблющиеся» штаты, шансы на победу в которых у обоих кандидатов равны. – «Ведомости») – политический ход, чтобы помешать кандидату от республиканцев Дональду Трампу победить на выборах. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«К сожалению, сегодня Верховный суд встал на сторону госсекретарей Мичигана и Висконсина, которые являются демократами, чтобы подорвать честность выборов и оставить мое имя в бюллетенях для голосования в обоих этих штатах. Это чисто политический ход в надежде, что люди, которые в противном случае проголосовали бы за Трампа, откажутся от своего голоса и проголосуют за меня», – сказал Кеннеди-младший.

Экс-кандидат призвал жителей Мичигана и Висконсина голосовать за Трампа, а не за него, подчеркнув, что его имя исключено из бюллетеней во всех штатах, кроме этих двух.

«Не позволяйте им сорвать эти выборы. Не дайте себя одурачить. <…> Вместе мы сделаем Америку снова здоровой!» – написал Кеннеди-младший.

23 августа Кеннеди-младший официально покинул президентскую гонку, призвав голосовать за Трампа. Политик заявил, что выйти из демократической партии и поддержать Трампа его побудили три причины: конфликт на Украине, ограничение свободы слова и «война» против детей.

27 августа телеканал CNBC сообщил, что Трамп включил Кеннеди-младшего в состав своей переходной команды. Команда будет принимать кадровые и политические решения, если Трамп выиграет президентские выборы в ноябре.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Кандидатом от демократов после выхода из гонки действующего президента США Джо Байдена стала вице-президент Камала Харрис. Трамп – ее главный соперник на выборах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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