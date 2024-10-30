Кеннеди-младший обвинил Верховный суд США в намерении сорвать выборы президента

«К сожалению, сегодня Верховный суд встал на сторону госсекретарей Мичигана и Висконсина, которые являются демократами, чтобы подорвать честность выборов и оставить мое имя в бюллетенях для голосования в обоих этих штатах. Это чисто политический ход в надежде, что люди, которые в противном случае проголосовали бы за Трампа, откажутся от своего голоса и проголосуют за меня», – сказал Кеннеди-младший.