Кеннеди-младший обвинил Верховный суд США в намерении сорвать выборы президента
Бывший независимый кандидат в президенты Роберт Кеннеди-младший заявил, что отказ Верховного суда США убрать его имя из бюллетеней для голосования в штатах Мичиган и Висконсин (оба – «колеблющиеся» штаты, шансы на победу в которых у обоих кандидатов равны. – «Ведомости») – политический ход, чтобы помешать кандидату от республиканцев Дональду Трампу победить на выборах. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
«К сожалению, сегодня Верховный суд встал на сторону госсекретарей Мичигана и Висконсина, которые являются демократами, чтобы подорвать честность выборов и оставить мое имя в бюллетенях для голосования в обоих этих штатах. Это чисто политический ход в надежде, что люди, которые в противном случае проголосовали бы за Трампа, откажутся от своего голоса и проголосуют за меня», – сказал Кеннеди-младший.
Экс-кандидат призвал жителей Мичигана и Висконсина голосовать за Трампа, а не за него, подчеркнув, что его имя исключено из бюллетеней во всех штатах, кроме этих двух.
«Не позволяйте им сорвать эти выборы. Не дайте себя одурачить. <…> Вместе мы сделаем Америку снова здоровой!» – написал Кеннеди-младший.
23 августа Кеннеди-младший официально покинул президентскую гонку, призвав голосовать за Трампа. Политик заявил, что выйти из демократической партии и поддержать Трампа его побудили три причины: конфликт на Украине, ограничение свободы слова и «война» против детей.
27 августа телеканал CNBC сообщил, что Трамп включил Кеннеди-младшего в состав своей переходной команды. Команда будет принимать кадровые и политические решения, если Трамп выиграет президентские выборы в ноябре.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Кандидатом от демократов после выхода из гонки действующего президента США Джо Байдена стала вице-президент Камала Харрис. Трамп – ее главный соперник на выборах.