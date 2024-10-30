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Володин связал распад СССР с предательством в правящей партии

Ведомости

СССР распался из-за предателей в правящей партии, которая обладала монополией на власть и забыла о народе. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Они же появились из недр правящей партии, КПСС. Ну, для чистоты отношений это надо сказать. Именно по этой причине развалился Советский Союз. Из-за предательства, из-за того, что партия, имеющая монополию на власть, забыла о народе», – сказал он (цитата по ТАСС).

17 октября во время обсуждения законопроектов, направленных на запрет пропаганды отказа от деторождения (чайлдфри), Володин в контексте развала СССР упомянул пока фильма «Интердевочка». «Все рукоплескали, очереди в кинотеатр, секретари ЦК ходили смотрели. Итог? Страны не стало», – говорил он.

Президент России Владимир Путин называл распад СССР трагедией. В 2021 г. он заявил, что государство утратило 40% территории, производственных мощностей и населения. Глава страны также упомянул россиян, которые в результате развала Союза «в одночасье оказались за границей» и не могли вернуться на родину.

В феврале 2022 г. Путин в обращении к гражданам заявил, что к распаду СССР привели ошибки большевиков и руководства КПСС. По его словам, они были допущены в разное время в государственном строительстве, экономической и национальной политике.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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