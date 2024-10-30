Володин связал распад СССР с предательством в правящей партии
СССР распался из-за предателей в правящей партии, которая обладала монополией на власть и забыла о народе. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Они же появились из недр правящей партии, КПСС. Ну, для чистоты отношений это надо сказать. Именно по этой причине развалился Советский Союз. Из-за предательства, из-за того, что партия, имеющая монополию на власть, забыла о народе», – сказал он (цитата по ТАСС).
17 октября во время обсуждения законопроектов, направленных на запрет пропаганды отказа от деторождения (чайлдфри), Володин в контексте развала СССР упомянул пока фильма «Интердевочка». «Все рукоплескали, очереди в кинотеатр, секретари ЦК ходили смотрели. Итог? Страны не стало», – говорил он.
Президент России Владимир Путин называл распад СССР трагедией. В 2021 г. он заявил, что государство утратило 40% территории, производственных мощностей и населения. Глава страны также упомянул россиян, которые в результате развала Союза «в одночасье оказались за границей» и не могли вернуться на родину.
В феврале 2022 г. Путин в обращении к гражданам заявил, что к распаду СССР привели ошибки большевиков и руководства КПСС. По его словам, они были допущены в разное время в государственном строительстве, экономической и национальной политике.