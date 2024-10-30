Володин связал распад СССР с предательством в правящей партии

«Они же появились из недр правящей партии, КПСС. Ну, для чистоты отношений это надо сказать. Именно по этой причине развалился Советский Союз. Из-за предательства, из-за того, что партия, имеющая монополию на власть, забыла о народе», – сказал он (цитата по ТАСС).