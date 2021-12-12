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Путин назвал распад СССР трагедией

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Президент России Владимир Путин назвал распад СССР трагедией и «распадом исторической России». О своих взглядах на это событие он напомнил в документальном фильме «Россия. Новейшая история», который показал канал «Россия 1».

Президент заявил, что государство утратило 40% территории, производственных мощностей и населения.

«Мы превратились в другую страну совершенно. И то, что нарабатывалось в течение тысячи лет, в значительной степени было утрачено», — сказал Путин.

Он также рассказал о россиянах, которые в результате развала Союза «в одночасье оказались за границей» и не могли вернуться на родину. 

«Не было ни места работы, ни места жительства. Это большая гуманитарная трагедия, без всякого преувеличения», — отметил президент.

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Путин ранее не раз называл распад Советского Союза трагедией. Русский народ, говорил он в 2015 г., «оказался самым большим разделенным народом в мире». В результате распада Советского Союза «распалась социальная система, экономика рухнула». 

«Прежняя, малоэффективная, но она рухнула, привела к обнищанию миллионов людей. И это тоже трагедия — и для конкретных людей, и для конкретных семей», — говорил он на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

В 2016 г. Путин заявил, что проводить демократические перемены можно было и без развала СССР, а спустя два года сказал, что хотел бы предотвратить его распад, если бы у него была возможность изменить что-либо в истории страны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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