Путин назвал распад СССР трагедией
Президент России Владимир Путин назвал распад СССР трагедией и «распадом исторической России». О своих взглядах на это событие он напомнил в документальном фильме «Россия. Новейшая история», который показал канал «Россия 1».
Президент заявил, что государство утратило 40% территории, производственных мощностей и населения.
«Мы превратились в другую страну совершенно. И то, что нарабатывалось в течение тысячи лет, в значительной степени было утрачено», — сказал Путин.
Он также рассказал о россиянах, которые в результате развала Союза «в одночасье оказались за границей» и не могли вернуться на родину.
«Не было ни места работы, ни места жительства. Это большая гуманитарная трагедия, без всякого преувеличения», — отметил президент.
Путин ранее не раз называл распад Советского Союза трагедией. Русский народ, говорил он в 2015 г., «оказался самым большим разделенным народом в мире». В результате распада Советского Союза «распалась социальная система, экономика рухнула».
«Прежняя, малоэффективная, но она рухнула, привела к обнищанию миллионов людей. И это тоже трагедия — и для конкретных людей, и для конкретных семей», — говорил он на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
В 2016 г. Путин заявил, что проводить демократические перемены можно было и без развала СССР, а спустя два года сказал, что хотел бы предотвратить его распад, если бы у него была возможность изменить что-либо в истории страны.