Зеленский: ВСУ при желании могли захватить Курскую АЭС
У Украины не было цели захватывать Курскую атомную электростанцию (АЭС), заявил президент страны Владимир Зеленский. Но, по его словам, если бы Киев захотел, ВСУ захватили бы ее.
«Если бы мы захотели захватить их атомную станцию, мы бы сделали это, мы могли это сделать, но мы никогда не хотели этого», – сказал он (цитата по УНИАН).
ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа, где с тех пор ведут бои с российскими войсками, атомная станция называлась российской стороной в качестве одной из целей вторжения. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального характера.
Курская АЭС – филиал АО «Концерн «Росэнергоатом» (входит в «Росатом», управляет всеми АЭС России). Станция расположена на левом берегу реки Сейм в Курчатове – примерно в 40 км от Курска и в 60 км от границы с Украиной. Состоит из четырех энергоблоков общей мощностью 4 ГВт, два из которых на сегодняшний день уже выведены из эксплуатации.