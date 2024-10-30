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Зеленский: ВСУ при желании могли захватить Курскую АЭС

Ведомости

У Украины не было цели захватывать Курскую атомную электростанцию (АЭС), заявил президент страны Владимир Зеленский. Но, по его словам, если бы Киев захотел, ВСУ захватили бы ее.

«Если бы мы захотели захватить их атомную станцию, мы бы сделали это, мы могли это сделать, но мы никогда не хотели этого», – сказал он (цитата по УНИАН).

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа, где с тех пор ведут бои с российскими войсками, атомная станция называлась российской стороной в качестве одной из целей вторжения. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального характера.

Курская АЭС – филиал АО «Концерн «Росэнергоатом» (входит в «Росатом», управляет всеми АЭС России). Станция расположена на левом берегу реки Сейм в Курчатове – примерно в 40 км от Курска и в 60 км от границы с Украиной. Состоит из четырех энергоблоков общей мощностью 4 ГВт, два из которых на сегодняшний день уже выведены из эксплуатации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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