Украинская делегация устроила скандал на конференции Красного креста в Женеве
Украинская делегация нарушила правило не вступать в политические споры на 34-й Международной конференции Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП), которая проходила в Женеве, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на источники.
Постпред России при ООН Геннадий Гатилов заявил, что одна из делегаций затронула в своем выступлении конкретный вооруженный конфликт, дав ему искаженную политическую оценку. Источники агентства указали, что речь шла об украинской делегации, которая обвинила Россию в продолжающемся конфликте.
В пресс-службе МФОККиКП не подтверждают эту информацию, отметив, что председатель конференции несколько раз напомнила всем участникам о запрете на любые споры политического характера.
24 октября Международный комитет Красного Креста (МККК) посетил военнослужащих, взятых в плен в Курской области. Не уточнялось, пленные ли это ВСУ или ВС РФ.
17 сентября президент МККК Марьяна Сполярич провела встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В повестке визита значились последствия украинского и других конфликтов. Общей целью поездки в релизе называлось «обсуждение неотложных гуманитарных вопросов».