Украинская делегация устроила скандал на конференции Красного креста в Женеве

Постпред России при ООН Геннадий Гатилов заявил, что одна из делегаций затронула в своем выступлении конкретный вооруженный конфликт, дав ему искаженную политическую оценку. Источники агентства указали, что речь шла об украинской делегации, которая обвинила Россию в продолжающемся конфликте.