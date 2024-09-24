Представители МККК посетили военнопленных в Курской области
Международный комитет Красного Креста (МККК) посетил военнослужащих, взятых в плен в Курской области, сообщила «РИА Новости» представитель организации Клер Каплун. Она не уточнила, принадлежат военные ВС РФ или ВСУ.
«Они также смогли передать сообщения своим семьям через нас», – сказала она, добавив, что МККК публично не комментирует количество, местонахождение и имена военнопленных из соображений безопасности. О готовности посетить Курскую область представители организации заявляли 17 сентября.
Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. В тот день вооруженные силы Украины вторглись в приграничные районы региона. После начала столкновений уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила обращение верховному комиссару ООН по правам человека, потребовав осудить терроризм со стороны Украины.
Позднее ООН попросила доступ в Курскую область для проверки нарушений прав человека, а официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил о готовности представителей организации посетить населенные пункты в регионах, где находятся украинские военные, при условии предоставления разрешения российской стороны.
17 сентября президент МККК Марьяна Сполярич провела встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В повестке визита, опубликованной МККК накануне, значились последствия украинского и других конфликтов. Общей целью поездки в релизе называлось «обсуждение неотложных гуманитарных вопросов».