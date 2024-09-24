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Представители МККК посетили военнопленных в Курской области

Ведомости

Международный комитет Красного Креста (МККК) посетил военнослужащих, взятых в плен в Курской области, сообщила «РИА Новости» представитель организации Клер Каплун. Она не уточнила, принадлежат военные ВС РФ или ВСУ.

«Они также смогли передать сообщения своим семьям через нас», – сказала она, добавив, что МККК публично не комментирует количество, местонахождение и имена военнопленных из соображений безопасности. О готовности посетить Курскую область представители организации заявляли 17 сентября.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. В тот день вооруженные силы Украины вторглись в приграничные районы региона. После начала столкновений уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила обращение верховному комиссару ООН по правам человека, потребовав осудить терроризм со стороны Украины.

Позднее ООН попросила доступ в Курскую область для проверки нарушений прав человека, а официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил о готовности представителей организации посетить населенные пункты в регионах, где находятся украинские военные, при условии предоставления разрешения российской стороны.

17 сентября президент МККК Марьяна Сполярич провела встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В повестке визита, опубликованной МККК накануне, значились последствия украинского и других конфликтов. Общей целью поездки в релизе называлось «обсуждение неотложных гуманитарных вопросов».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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