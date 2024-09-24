Представители МККК посетили военнопленных в Курской области

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. В тот день вооруженные силы Украины вторглись в приграничные районы региона. После начала столкновений уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила обращение верховному комиссару ООН по правам человека, потребовав осудить терроризм со стороны Украины.