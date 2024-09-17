Представители Красного Креста заявили о готовности посетить Курскую область

«Наши команды готовы оказать поддержку тем, кто остается в Курской области, при условии, что мы получим необходимые гарантии безопасности и обе стороны конфликта договорятся о том, как можно безопасно провести гуманитарную операцию. Мы добиваемся от сторон доступа в этот район с самого начала эскалации», – сказала она.