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Представители Красного Креста заявили о готовности посетить Курскую область

Ведомости

Международный комитет Красного Креста (МККК) готов посетить территории Курской области при условии гарантий безопасности от российской и украинской сторон. Об этом «РИА Новости» заявила официальный представитель организации Галина Балзамова.

16 сентября агентство Reuters со ссылкой на главу украинского МИДа Андрея Сибигу сообщило, что власти страны обратились к ООН и МККК с просьбой «присоединиться к гуманитарным усилиям в Курской области». Глава украинского внешнеполитического ведомства рассказал об этом в ходе недавнего визита в Сумскую область. В Кремле эти слова сочли провокацией.

«Наши команды готовы оказать поддержку тем, кто остается в Курской области, при условии, что мы получим необходимые гарантии безопасности и обе стороны конфликта договорятся о том, как можно безопасно провести гуманитарную операцию. Мы добиваемся от сторон доступа в этот район с самого начала эскалации», – сказала она.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа, когда вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись в приграничные районы региона. 11 августа уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила обращение верховному комиссару ООН по правам человека, потребовав осудить терроризм со стороны Украины. Позднее ООН попросила доступ в Курскую область для проверки нарушений прав человека, а официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил о готовности представителей организации посетить населенные пункты в региона, где находятся украинские военные, при условии предоставления разрешения российской стороны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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