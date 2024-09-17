Представители Красного Креста заявили о готовности посетить Курскую область
Международный комитет Красного Креста (МККК) готов посетить территории Курской области при условии гарантий безопасности от российской и украинской сторон. Об этом «РИА Новости» заявила официальный представитель организации Галина Балзамова.
16 сентября агентство Reuters со ссылкой на главу украинского МИДа Андрея Сибигу сообщило, что власти страны обратились к ООН и МККК с просьбой «присоединиться к гуманитарным усилиям в Курской области». Глава украинского внешнеполитического ведомства рассказал об этом в ходе недавнего визита в Сумскую область. В Кремле эти слова сочли провокацией.
«Наши команды готовы оказать поддержку тем, кто остается в Курской области, при условии, что мы получим необходимые гарантии безопасности и обе стороны конфликта договорятся о том, как можно безопасно провести гуманитарную операцию. Мы добиваемся от сторон доступа в этот район с самого начала эскалации», – сказала она.
Бои в Курской области продолжаются с 6 августа, когда вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись в приграничные районы региона. 11 августа уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила обращение верховному комиссару ООН по правам человека, потребовав осудить терроризм со стороны Украины. Позднее ООН попросила доступ в Курскую область для проверки нарушений прав человека, а официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил о готовности представителей организации посетить населенные пункты в региона, где находятся украинские военные, при условии предоставления разрешения российской стороны.