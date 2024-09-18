Глава Красного Креста провела встречи с Лавровым, Москальковой и Львовой-Беловой

Вооруженные силы Украины (ВСУ) прорвались через границу Курской области 6 августа. Впоследствии они смогли оккупировать часть Суджанского района вместе с райцентром, а также часть Кореневского, Беловского и Льговского районов. В области до сих пор продолжаются бои и обстрелы. Губернатор Курской области Алексей Смирнов 12 августа оценивал число людей, о судьбе которых местным властям на тот момент не было ничего известно, в 2000. 29 августа в МИД России говорили, что всего за помощью в поиске родственников в Российский Красный Крест обратились более 3500 человек после эвакуации из Курской области.