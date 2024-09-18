Глава Красного Креста провела встречи с Лавровым, Москальковой и Львовой-Беловой

Глава Красного Креста провела встречи с Лавровым, Москальковой и Львовой-БеловойОни могли обсуждать помощь оставшимся в блокаде жителям курского приграничья
17 сентября президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Марьяна Сполярич, которая накануне прибыла в Москву, провела встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Как говорится в сообщении МИД по ее итогам, состоялся «обстоятельный обмен мнениями по актуальным аспектам деятельности МККК в России».
Глава российской дипломатии привлек внимание Сполярич к «нарушению Украиной норм международного гуманитарного права», в том числе относительно обращения с военнопленными и гражданскими лицами. «Достигнуты договоренности о дальнейшем укреплении взаимодействия», – говорится в сообщении МИД России без уточнения деталей.
Помимо этого, на встрече обсуждались гуманитарные проблемы в странах Ближнего Востока, Африканского Рога и Сахеля, Европы и Азии.
В повестке визита, опубликованной МККК накануне, значились последствия украинского и других конфликтов. Общей целью поездки в релизе называлось «обсуждение неотложных гуманитарных вопросов».
Известно, что в Москве глава МККК также встретилась с замглавы российского МИД Сергеем Вершининым, «высокопоставленными представителями Министерства обороны» России и председателем Российского Красного Креста Павлом Савчуком. «Президент Сполярич обсудила c властями гуманитарные потребности гражданских лиц, затронутых международным вооруженным конфликтом, потребности родственников пропавших без вести и воссоединение разлученных семей», – говорится в опубликованном по итогам визита главы МККК в Москву сообщении организации.
В сообщении подчеркивалось, что визит Сполярич был «запланированным». В МИД России при этом отмечают, что глава международной организации прибыла в страну с целью посещения IV Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге 18-20 сентября.
До того Сполярич успела встретиться с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой, а также с уполномоченным по правам по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. С Москальковой глава МККК «детально обсудила» вопросы судеб военнопленных, включая раненых и больных. «Среди других вопросов МККК подробно изложил свое предложение о нейтральной посреднической роли, которая поможет улучшить положение пострадавших людей», – говорится в сообщении организации.
Как жители курского приграничья оказались в блокаде
Вооруженные силы Украины (ВСУ) прорвались через границу Курской области 6 августа. Впоследствии они смогли оккупировать часть Суджанского района вместе с райцентром, а также часть Кореневского, Беловского и Льговского районов. В области до сих пор продолжаются бои и обстрелы. Губернатор Курской области Алексей Смирнов 12 августа оценивал число людей, о судьбе которых местным властям на тот момент не было ничего известно, в 2000. 29 августа в МИД России говорили, что всего за помощью в поиске родственников в Российский Красный Крест обратились более 3500 человек после эвакуации из Курской области.
По оценке Росстата, на 1 января 2024 г. только в городе Судже проживал 4941 человек, а в Суджанском районе – 24 336 человек. По данным поисковой организации «Лиза Алерт», по итогам идущих почти полтора месяца боев только в районе Суджи могли находиться, как минимум, 698 человек. Всего из приграничных районов Курской области на 11 сентября, согласно заявлению губернатора региона, эвакуировано уже 150 000 человек. 17 сентября властями Курской области была объявлена обязательная эвакуация из населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов, которые находятся в 15-километровой зоне.
17 сентября в МККК «Ведомостям» подтвердили, что «готовы оказать поддержку остающимся [жителям в занятых ВСУ районах] Курской области». «[Но] при условии, если мы получим необходимые гарантии безопасности и обе стороны конфликта согласятся в том, как гуманитарная операция пройдет в безопасности. Мы запрашиваем доступ в соответствующий район от сторон [конфликта] с момента начала эскалации», – сообщила представитель МККК в Москве Галина Бальзамова.
По данным Минобороны России, на 12 сентября ВСУ удалось выбить из 10 населенных пунктов в западной части района прорыва – Апанасовки, Бяхово, Вишневки, Викторовки, Внезапного, Гордеевки, Краснооктябрьского, Обуховки, Снагости и 10-го Октября. 16 сентября военное ведомство заявило о вытеснении ВСУ из деревни Успенова и села Борки – в восточной части, на пути к Судже.
На этом фоне 13 сентября 186 жителей Суджанского района, оказавшиеся на оккупированной украинскими войсками территории, направили письмо президенту России Владимиру Путину, Москальковой, а также украинской стороне и МККК с просьбой «содействовать скорейшей организации гуманитарного коридора для вывоза мирного населения» и «начать переговоры об эвакуации». В обращении указывается, что если ВСУ в условиях российского контрнаступления решат обороняться в райцентре, то шансы выжить у блокированных там гражданских будут минимальны.
Письмо подписали 88 жителей Суджанского района и приложили список со своими родственниками на занятой ВСУ территории. Обращение опубликовала, в частности, газета «Коммерсантъ», у которой есть номер регистрации документа на сайте www.letters.kremlin.ru. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 17 сентября заявил журналистам, что в Кремле пока не видели документа и не ознакомились с ним.
15 сентября депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов от фракции «Справедливая Россия» призвал МККК «взять ответственность» за организацию гуманитарного коридора для вывода заблокированных жителей. 16 сентября МИД Украины сообщил, что обратился в ООН и к МККК с предложениями принять участие в «мерах гуманитарного реагирования» на территории Курской области, находящейся под контролем ВСУ. Тогда же Песков заявил журналистам, что в Кремле подобное приглашение считают «провокацией» и выразил надежду, что международные организации не воспримут их.
«Ведомости» направили запросы в МИД России, Минобороны и уполномоченному по правам человека о том, ведется ли работа по подготовке гуманитарного коридора для вывода мирных жителей из оккупированных местностей приграничья Курской области.