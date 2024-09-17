Что известно о ситуации в Курской области на 17 сентября

Что известно о ситуации в Курской области на 17 сентябряМинистр обороны собрал глав приграничных регионов для оценки мер по защите людей
Бои российских военнослужащих с вооруженными силами Украины (ВСУ) в Курской области продолжаются после вторжения противника в регион в начале августа. ВС РФ продолжают отражать атаки ВСУ и наносят их силам поражение в разных районах. Глава Минобороны России Андрей Белоусов обсудил с главами приграничных регионов меры по защите населения.
«Ведомости» собрали информацию о том, как складывается ситуация в Курской области на 17 сентября.
Сводка Минобороны
За сутки ВС РФ при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отразили пять попыток ВСУ прорваться через границу России в направлении населенных пунктов Веселое и Медвежье, сообщили в Минобороны РФ. Украинская армия потеряла до 40 военных убитыми и раненными, а также два танка, боевую машину пехоты CV-90, четыре боевых бронированных машины и инженерную машину разграждения.
Наступательные действия ведут в регионе подразделения группировки войск «Север». По данным Минобороны, за последние сутки они поразили силы нескольких бригад противника в районах населенных пунктов Любимовка, Малая Локня, Дарьино, Николо-Дарьино, Толстый Луг и Плехово. Эта же группировка сорвала четыре попытки атак противника в направлении Любимовки, Малой Локни, Ольговки и Черкасской Конопельки. Кроме того, авиация, артиллерия и действия войск поразили силы и технику ВСУ в районах 19 населенных пунктов региона. ВС РФ также наносили удары по украинским резервам в Сумской области.
За сутки общие потери ВСУ составили до 400 военнослужащих и 19 единиц бронетехники, а всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 14 200 военнослужащих, говорится в сводке.
Белоусов поговорил с главами приграничных регионов
Под председательством главы Минобороны России Андрея Белоусова прошло заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей. По информации оборонного ведомства, министр обсудил с главами трех регионов комплекс мер по решению поступающих в опергруппу совета вопросов защиты жителей и инфраструктуры приграничных территорий. Кроме того, заместители главы Минобороны и командующие группировок войск доложили о текущей обстановке и мерах для достаточного и своевременного обеспечения войск вооружением, военной и специальной техникой, материально-технического, медицинского и инженерного обеспечения.
Приграничные регионы продолжают подвергаться атакам со стороны Украины. О сбитых беспилотниках, в частности, сообщил ночью 17 сентября губернатор Брянской области Александр Богомаз. Силы ПВО уничтожили восемь БПЛА самолетного типа, затем власти сообщили о еще семи сбитых дронах. Украинскую ракету уничтожили утром в небе Курской области, сообщал также губернатор Алексей Смирнов. Днем удалось сбить еще две ракеты.
Помощь продолжает поступать
В Курск прибыл груз помощи от главы Чечни Рамзана Кадырова и республики для создаваемого в регионе отряда «Барс-Курск», рассказал Смирнов. По его словам, экипировку и оборудование, необходимое для выполнения служебных задач, передал замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир «Ахмата» Апти Алаудинов.
«От всей души благодарю Рамзана Ахматовича за поддержку. Это весомый вклад в нашу общую безопасность и подготовку защитников региона. Мы едины! Вместе мы преодолеем все трудности, защитим регион и решим стоящие перед страной задачи!» – написал губернатор в своем Telegram-канале.
В пункты временного размещения областного центра доставили гуманитарную помощь от Союза армян России, рассказала также 17 сентября уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. В областной центр привезли 22 т овощных консервов и 20 т питьевой воды, уточнила она.
Кремль не получал обращения от жителей Суджи
На прошлой неделе газета «Коммерсантъ» и другие СМИ опубликовали коллективное письмо родственников жителей Суджи и Суджанского района. Люди попросили власти РФ и Украины, а также представителей МККК «содействовать скорейшей организации гуманитарного коридора для вывоза мирного населения» и «начать переговоры об эвакуации».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, комментируя письмо, что в Кремле не знают об этом обращении. «Нет. Я, честно говоря, первый раз об этом слышу», – сказал он.
Иностранные наемники ВСУ
В районе Суджи зафиксировано появление нескольких десятков иностранных инструкторов ВСУ, сообщил ТАСС Алаудинов. По его словам, они находятся не на передовой, а в районе Суджи. Бойцы спецназа «Ахмат» уничтожили пехоту украинских сил, пытавшуюся закрепиться на нескольких участках на Суджанском направлении, говорил в тот же день Алаудинов.
Говоря о ситуации в направлении донецкой агломерации, командир спецназа «Ахмат» назвал работу Вооруженных сил России достойной. По его словам, для ВСУ складывается сложная обстановка, а их военные отказываются воевать и выполнять приказы.