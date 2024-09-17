Что известно о ситуации в Курской области на 17 сентября

Наступательные действия ведут в регионе подразделения группировки войск «Север». По данным Минобороны, за последние сутки они поразили силы нескольких бригад противника в районах населенных пунктов Любимовка, Малая Локня, Дарьино, Николо-Дарьино, Толстый Луг и Плехово. Эта же группировка сорвала четыре попытки атак противника в направлении Любимовки, Малой Локни, Ольговки и Черкасской Конопельки. Кроме того, авиация, артиллерия и действия войск поразили силы и технику ВСУ в районах 19 населенных пунктов региона. ВС РФ также наносили удары по украинским резервам в Сумской области.