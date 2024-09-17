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Белоусов обсудил с главами приграничных регионов меры по защите населения

Ведомости

Заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей состоялось под председательством главы Минобороны России Андрея Белоусова, сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.

Министр обсудил с главами трех регионов комплекс мер по решению поступающих в опергруппу Координационного совета вопросов защиты жителей и инфраструктуры приграничных территорий. Кроме того, заместители главы Минобороны и командующие группировок войск доложили о текущей обстановке и мерах для достаточного и своевременного обеспечения войск вооружением, военной и специальной техникой, материально-технического, медицинского и инженерного обеспечения.

После вторжения вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область 6 августа в этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях объявили режим контртеррористической операции. Помимо этого, в Курской и Белгородской областях действует режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Минобороны регулярно сообщает об атаках российской армии на позиции ВСУ. 11 сентября Алаудинов сообщил, что российские военнослужащие освободили около 10 населенных пунктов в Курской области. 16 сентября Минобороны заявило, что подразделения группировки войск «Север» восстановили контроль над деревней Успеновка и селом Борки в регионе.

Из Курской области выехали более 133 000 человек, часть жителей покинули Белгородский регион.16 сентября губернатор Алексей Смирнов сообщил об эвакуации в населенных пунктах Рыльского и Хомутовского районов Курской области по решению оперштаба. Эвакуации также подлежит 15-километровая зона, прилегающая к границе с Украиной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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