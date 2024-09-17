Белоусов обсудил с главами приграничных регионов меры по защите населения
Заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей состоялось под председательством главы Минобороны России Андрея Белоусова, сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.
Министр обсудил с главами трех регионов комплекс мер по решению поступающих в опергруппу Координационного совета вопросов защиты жителей и инфраструктуры приграничных территорий. Кроме того, заместители главы Минобороны и командующие группировок войск доложили о текущей обстановке и мерах для достаточного и своевременного обеспечения войск вооружением, военной и специальной техникой, материально-технического, медицинского и инженерного обеспечения.
После вторжения вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область 6 августа в этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях объявили режим контртеррористической операции. Помимо этого, в Курской и Белгородской областях действует режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Минобороны регулярно сообщает об атаках российской армии на позиции ВСУ. 11 сентября Алаудинов сообщил, что российские военнослужащие освободили около 10 населенных пунктов в Курской области. 16 сентября Минобороны заявило, что подразделения группировки войск «Север» восстановили контроль над деревней Успеновка и селом Борки в регионе.
Из Курской области выехали более 133 000 человек, часть жителей покинули Белгородский регион.16 сентября губернатор Алексей Смирнов сообщил об эвакуации в населенных пунктах Рыльского и Хомутовского районов Курской области по решению оперштаба. Эвакуации также подлежит 15-километровая зона, прилегающая к границе с Украиной.