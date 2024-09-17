Белоусов обсудил с главами приграничных регионов меры по защите населения

После вторжения вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область 6 августа в этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях объявили режим контртеррористической операции. Помимо этого, в Курской и Белгородской областях действует режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Минобороны регулярно сообщает об атаках российской армии на позиции ВСУ. 11 сентября Алаудинов сообщил, что российские военнослужащие освободили около 10 населенных пунктов в Курской области. 16 сентября Минобороны заявило, что подразделения группировки войск «Север» восстановили контроль над деревней Успеновка и селом Борки в регионе.