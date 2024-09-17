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Алаудинов: спецназ «Ахмат» поразил пехоту на суджанском направлении

Ведомости

Бойцы спецназа «Ахмат» уничтожили пехоту вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшуюся закрепиться на нескольких участках на суджанском направлении Курской области. Об этом сообщил замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир «Ахмата» генерал-майор Апти Алаудинов.

Командир спецназа «Ахмат» также рассказал о том, как обстоят дела в направлении донецкой агломерации, назвав работу Вооруженных сил России достойной. По его словам, в ВСУ складывается сложная ситуация, в частности, военные отказываются воевать и выполнять приказы.

«Я думаю, что будем все дорабатывать, додавливать, и даст Бог, в этом году мы спецоперацию завершим», – резюмировал Алаудинов.

Военные ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа, с тех пор в регионе ведутся боевые действия. Минобороны регулярно сообщает об атаках российской армии на позиции украинских сил. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции, а в первых двух регионах также объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального характера. 11 сентября Алаудинов сообщил, что российские военнослужащие освободили около 10 населенных пунктов в Курской области. 16 сентября Минобороны заявило, что подразделения группировки войск «Север» восстановили контроль над деревней Успеновка и селом Борки в регионе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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