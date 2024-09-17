Алаудинов: спецназ «Ахмат» поразил пехоту на суджанском направлении

Военные ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа, с тех пор в регионе ведутся боевые действия. Минобороны регулярно сообщает об атаках российской армии на позиции украинских сил. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции, а в первых двух регионах также объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального характера. 11 сентября Алаудинов сообщил, что российские военнослужащие освободили около 10 населенных пунктов в Курской области. 16 сентября Минобороны заявило, что подразделения группировки войск «Север» восстановили контроль над деревней Успеновка и селом Борки в регионе.