Алаудинов: спецназ «Ахмат» поразил пехоту на суджанском направлении
Бойцы спецназа «Ахмат» уничтожили пехоту вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшуюся закрепиться на нескольких участках на суджанском направлении Курской области. Об этом сообщил замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир «Ахмата» генерал-майор Апти Алаудинов.
Командир спецназа «Ахмат» также рассказал о том, как обстоят дела в направлении донецкой агломерации, назвав работу Вооруженных сил России достойной. По его словам, в ВСУ складывается сложная ситуация, в частности, военные отказываются воевать и выполнять приказы.
«Я думаю, что будем все дорабатывать, додавливать, и даст Бог, в этом году мы спецоперацию завершим», – резюмировал Алаудинов.
Военные ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа, с тех пор в регионе ведутся боевые действия. Минобороны регулярно сообщает об атаках российской армии на позиции украинских сил. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции, а в первых двух регионах также объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального характера. 11 сентября Алаудинов сообщил, что российские военнослужащие освободили около 10 населенных пунктов в Курской области. 16 сентября Минобороны заявило, что подразделения группировки войск «Север» восстановили контроль над деревней Успеновка и селом Борки в регионе.