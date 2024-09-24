Что известно о ситуации в Курской области на 50-й день боев

«С тех пор, когда мы зашли на курскую территорию, наши подразделения стали на основном направлении удара противника. То есть за счет чего мы, в принципе, противника и остановили», – сказал Алаудинов. Выведенные из окружения военнослужащие находятся в госпиталях. Часть из них отправлены в больницы в Москву и другие регионы.