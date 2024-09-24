Что известно о ситуации в Курской области на 50-й день боев

Что известно о ситуации в Курской области на 50-й день боевВС РФ отразили пять попыток прорыва через госграницу
Бои в Курской области продолжаются 50-й день. Вооруженные силы России отражают попытки ВСУ пересечь государственную границу, спецназ «Ахмат» эвакуирует раненых бойцов из окружения под Мартыновкой. Правительство Курской области обсуждает с министерствами меры для поддержки населения. Российский Красный Крест (РКК) продолжает работу в регионе.
«Ведомости» собрали все, что известно о ситуации в Курской области на 24 сентября.
Сводка от Минобороны
Группировка войск «Север» продолжила наступление, сообщили в военном ведомстве. Она поразила подразделения танковой, десантно-штурмовой, механизированных бригад, а также бригад морской пехоты, нацгвардии и территориальной обороны ВСУ. Вооруженные силы России атаковали в районах Любимовки, Дарьино, Нового Пути, Плехово и Николаево-Дарьино.
За прошедшие сутки подразделения группировки войск «Север» отразили две атаки противника в направлении Малой Локни и Обуховки. В результате противник потерял до 20 человек, четыре военнослужащих ВСУ взяты в плен.
С помощью авиации и артиллерии ВС отразили пять попыток вооруженных сил Украины прорваться через государственную границу в районах населенных пунктов Медвежье и Новый Путь. Российские силы нанесли удары по районам сосредоточения ВСУ в Сумской области и резервам механизированных, танковой и десантно-штурмовой бригад, а также бригад территориальной обороны, охраны и нацгвардии.
Всего за прошедшие сутки ВСУ потеряли более 360 военнослужащих и 13 единиц бронетехники. За все время боевых действий на Курском направлении потери противника превысили 16 700 человек. Вооруженные силы России продолжают операцию в регионе.
Бойцы «Ахмата» провели в окружении более 40 дней
Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов сообщил, что 22 военнослужащих спецназа на протяжении 41 дня находятся в окружении вооруженных сил Украины под Мартыновкой. Командование приняло решение эвакуировать раненых с этого участка.
«С тех пор, когда мы зашли на курскую территорию, наши подразделения стали на основном направлении удара противника. То есть за счет чего мы, в принципе, противника и остановили», – сказал Алаудинов. Выведенные из окружения военнослужащие находятся в госпиталях. Часть из них отправлены в больницы в Москву и другие регионы.
Более 18 000 курян получили психологическую помощь
Волонтеры РКК продолжают оказывать помощь жителям Курской области. Специалисты консультируют граждан не только по горячей линии, но и на местах: в пунктах временного размещения, городах и селах.
По последним данным, с начала боев только на горячей линии психологической помощи РКК обработал более 6800 обращений. В Курской области работает команда из 50 психологов и волонтеров, которые оказывают психосоциальную поддержку. Помощь получили свыше 4200 взрослых и почти 2000 детей в пунктах временного размещения, еще 5300 человек – в офисе РКК в Курске.
Власти хотят компенсировать работодателям затраты на зарплаты сотрудникам в период простоя
Губернатор Курской области Алексей Смирнов провел встречу с министром труда Антоном Котяковым, в рамках которой они обсудили предложения, касающиеся обеспечения трудовых прав и соцгарантий населению. Среди затронутых вопросов – оплата больничных листов во время простоя предприятий и трудоустройство на госслужбу без конкурсного отбора или на условиях внешнего совместительства.
«Особое внимание уделили необходимости компенсации затрат работодателям на выплату зарплаты сотрудникам в период простоя. Решение этого вопроса позволит оказать дополнительную поддержку предприятиям, сохранить рабочие места и обеспечить стабильность на рынке труда», – отметил Смирнов.
Спецоперация завершится, когда Россия достигнет поставленных целей
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление главы Украины Владимира Зеленского о скором завершении конфликта, назвал безальтернативным достижение поставленных целей в рамках военной операции. «Как только эти цели будут достигнуты тем или иным путем, то спецоперация будет завершена», – сказал он.
Зеленский до этого заявил, что завершение конфликта на Украине ближе, чем кажется. Уточняя, что именно входит в его план по урегулированию, президент Украины сообщил, что он представляет собой «мост» к дипломатическому завершению конфликта. Сейчас Зеленский находится в США. Ожидается, что в ближайшие дни он проведет встречу с президентом Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис, во время которой представит «план победы» над Россией.