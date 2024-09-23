Почти 300 000 жителей Курской области получили единовременные выплаты
Почти 300 000 жителей Курской области получили единовременные выплаты, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов по результатам заседания с членами правительства.
Около 135 000 человек получили единовременную помощь в размере 10 000 руб., а 130 000 курян – выплату в размере 15 000 руб. Почти 26 000 курянам выплачено по 150 000 руб. Специалисты в Курской области продолжают работу, направленную на осуществление выплат, уточнил Смирнов. Им помогают сотрудники МФЦ из других регионов.
«На контроле ситуация с эвакуацией курян, проживающих в 15-километровой зоне в Рыльском и Хомутовском районах. Всего за прошедшую неделю из приграничья в безопасные районы убыли самостоятельно и организованными колоннами более 6000 человек», – добавил Смирнов.
Вооруженные силы Украины вторглись в Курскую область 6 августа. С тех пор на территории региона продолжаются бои, Вооруженные силы России отражают попытки ВСУ прорваться через госграницу. В регионе продолжают действовать режим чрезвычайной ситуации федерального характера и режим контртеррористической операции.
По последним данным от Минобороны России, за сутки подразделения группировки войск «Север» отразили попытки атак противника в направлении населенных пунктов Малая Локня и Плехово. При поддержке армейской авиации и артиллерии ВС РФ отразили две попытки ВСУ прорваться через границу в направлении населенного пункта Новый Путь. Потери ВСУ за все время боевых действий на Курском направлении превысили 16 000 военнослужащих.