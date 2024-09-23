Почти 300 000 жителей Курской области получили единовременные выплаты

По последним данным от Минобороны России, за сутки подразделения группировки войск «Север» отразили попытки атак противника в направлении населенных пунктов Малая Локня и Плехово. При поддержке армейской авиации и артиллерии ВС РФ отразили две попытки ВСУ прорваться через границу в направлении населенного пункта Новый Путь. Потери ВСУ за все время боевых действий на Курском направлении превысили 16 000 военнослужащих.