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Почти 300 000 жителей Курской области получили единовременные выплаты

Ведомости

Почти 300 000 жителей Курской области получили единовременные выплаты, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов по результатам заседания с членами правительства.

Около 135 000 человек получили единовременную помощь в размере 10 000 руб., а 130 000 курян – выплату в размере 15 000 руб. Почти 26 000 курянам выплачено по 150 000 руб. Специалисты в Курской области продолжают работу, направленную на осуществление выплат, уточнил Смирнов. Им помогают сотрудники МФЦ из других регионов.

«На контроле ситуация с эвакуацией курян, проживающих в 15-километровой зоне в Рыльском и Хомутовском районах. Всего за прошедшую неделю из приграничья в безопасные районы убыли самостоятельно и организованными колоннами более 6000 человек», – добавил Смирнов.

Вооруженные силы Украины вторглись в Курскую область 6 августа. С тех пор на территории региона продолжаются бои, Вооруженные силы России отражают попытки ВСУ прорваться через госграницу. В регионе продолжают действовать режим чрезвычайной ситуации федерального характера и режим контртеррористической операции.

По последним данным от Минобороны России, за сутки подразделения группировки войск «Север» отразили попытки атак противника в направлении населенных пунктов Малая Локня и Плехово. При поддержке армейской авиации и артиллерии ВС РФ отразили две попытки ВСУ прорваться через границу в направлении населенного пункта Новый Путь. Потери ВСУ за все время боевых действий на Курском направлении превысили 16 000 военнослужащих.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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