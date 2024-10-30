Госдеп: «план победы» Зеленского вызвал обеспокоенность союзников
«План победы» президента Украины Владимира Зеленского вызвал обеспокоенность у союзников Соединенных Штатов, заявил во время брифинга официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер. Трансляцию вел Reuters.
«Не думаю, что это обстоятельство усложняет ситуацию, но определенно вызывает беспокойство у ряда наших союзников по НАТО», – сказал он, добавив, что Вашингтон слышал об этом в разговорах с союзниками.
16 октября Зеленский представил Верховной раде «план победы». Было озвучено пять пунктов, среди которых: приглашение Украины в НАТО до завершения конфликта, укрепление обороны страны, а также размещение «комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания». Данный план также был представлен западным партнерам Киева.
21 октября глава второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук заявил, что план Зеленского об урегулировании конфликта является ультимативным. Москва обратилась к друзьям и партнерам с просьбой отказаться от поддержки «плана победы», «формулы мира» и «саммита мира».