Милей сменил главу МИД Аргентины после голосования по резолюции ООН о Кубе

До этого телеканал TN сообщал, что Милей уволил министра иностранных дел Диану Мондино. Резолюцию о необходимости прекращения экономического, торгового и финансового эмбарго, введенного США против Кубы, поддержали 187 государств. «Против» проголосовали две страны: США и Израиль. Одно государство воздержалось – Молдавия.