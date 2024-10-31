Милей сменил главу МИД Аргентины после голосования по резолюции ООН о Кубе
Президент Аргентины Хавьер Милей сменил главу внешнеполитического ведомства, сообщил официальный представитель главы государства Мануэль Адорни. Это произошло после того, как Аргентина поддержала резолюцию Генассамблеи ООН о завершении торгово-экономического эмбарго США в отношении Кубы.
До этого телеканал TN сообщал, что Милей уволил министра иностранных дел Диану Мондино. Резолюцию о необходимости прекращения экономического, торгового и финансового эмбарго, введенного США против Кубы, поддержали 187 государств. «Против» проголосовали две страны: США и Израиль. Одно государство воздержалось – Молдавия.
Торгово-экономическая блокада Кубы была введена Вашингтоном в 1960 г. Генассамблея ООН принимает резолюции с призывом отменить санкции против Кубы с 1992 г.