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Милей сменил главу МИД Аргентины после голосования по резолюции ООН о Кубе

Ведомости

Президент Аргентины Хавьер Милей сменил главу внешнеполитического ведомства, сообщил официальный представитель главы государства Мануэль Адорни. Это произошло после того, как Аргентина поддержала резолюцию Генассамблеи ООН о завершении торгово-экономического эмбарго США в отношении Кубы.

«Новым главой МИД Аргентины стал Херардо Вертейн», – написал Адорни на своей странице в соцсети X.

До этого телеканал TN сообщал, что Милей уволил министра иностранных дел Диану Мондино. Резолюцию о необходимости прекращения экономического, торгового и финансового эмбарго, введенного США против Кубы, поддержали 187 государств. «Против» проголосовали две страны: США и Израиль. Одно государство воздержалось – Молдавия.

Торгово-экономическая блокада Кубы была введена Вашингтоном в 1960 г. Генассамблея ООН принимает резолюции с призывом отменить санкции против Кубы с 1992 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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