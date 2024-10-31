Генассамблея ООН снова призвала США снять санкции с Кубы
Генеральная Ассамблея ООН вновь приняла резолюцию с призывом к США снять санкции в отношении Кубы. Трансляция заседания шла на официальном сайте Всемирной организации.
Резолюцию о необходимости прекращения экономического, торгового и финансового эмбарго, введенного США против Кубы, поддержали 187 государств. «Против» проголосовали две страны: США и Израиль. Одно государство воздержалось – Молдавия.
Торгово-экономическая блокада Кубы была введена Вашингтоном в 1960 г. Генассамблея ООН принимает резолюции с призывом отменить санкции против Кубы с 1992 г.
29 октября Госдума опубликовала обращение к Генассамблее ООН, парламентам государств – членов организации и международным парламентским организациям о необходимости прекращения блокады Кубы. Парламентарии отметили, что санкции США прямо нарушают «неотъемлемое право кубинского народа на выбор политической, экономической, социальной и культурной системы».