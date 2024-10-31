В Грузии задержали двух человек за массовый вброс бюллетеней на выборах
Два человека задержаны по подозрению во вбросе бюллетеней в ходе парламентских выборов в Грузии 26 октября. Об этом сообщили в МВД страны.
На участке №69 села Садахло Марнеульского района два человека 1984 г. р. и 1990 г. р. совершили массовый вброс бюллетеней, оба задержаны. Голосование на участке было остановлено, результаты признаны недействительными.
За вброс бюллетеней на выборах предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы, добавили в МВД.
Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Всего на выборах в грузинский парламент проголосовали 2 млн избирателей. Победу одержала «Грузинская мечта» с 53,9% голосов, следует из данных ЦИК страны. «Коалиция за перемены» набрала 11,03%, «Единое национальное движение» – 10,16%, «Сильная Грузия» – 8,81%, «За Грузию» – 7,77%.
Оппозиция не признала результаты выборов. Президент страны Зурабишвили назвала их тотальным мошенничеством. Итоги парламентских выборов в Грузии подвергли сомнению в Евросоюзе и США.
29 октября ЦИК Грузии обратился в генпрокуратуру страны с просьбой проверить слова президента о фальсификации результатов выборов.После этого генеральная прокуратура республики сообщила, что вызвала Зурабишвили на допрос. Президент позже сообщила, что отказалась идти на допрос в генпрокуратуру по делу о выборах.