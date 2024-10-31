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В Грузии задержали двух человек за массовый вброс бюллетеней на выборах

Ведомости

Два человека задержаны по подозрению во вбросе бюллетеней в ходе парламентских выборов в Грузии 26 октября. Об этом сообщили в МВД страны.

На участке №69 села Садахло Марнеульского района два человека 1984 г. р. и 1990 г. р. совершили массовый вброс бюллетеней, оба задержаны. Голосование на участке было остановлено, результаты признаны недействительными.

За вброс бюллетеней на выборах предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы, добавили в МВД.

Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Всего на выборах в грузинский парламент проголосовали 2 млн избирателей. Победу одержала «Грузинская мечта» с 53,9% голосов, следует из данных ЦИК страны. «Коалиция за перемены» набрала 11,03%, «Единое национальное движение» – 10,16%, «Сильная Грузия» – 8,81%, «За Грузию» – 7,77%. 

Оппозиция не признала результаты выборов. Президент страны Зурабишвили назвала их тотальным мошенничеством. Итоги парламентских выборов в Грузии подвергли сомнению в Евросоюзе и США.

29 октября ЦИК Грузии обратился в генпрокуратуру страны с просьбой проверить слова президента о фальсификации результатов выборов.После этого генеральная прокуратура республики сообщила, что вызвала Зурабишвили на допрос. Президент позже сообщила, что отказалась идти на допрос в генпрокуратуру по делу о выборах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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