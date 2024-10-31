В Грузии задержали двух человек за массовый вброс бюллетеней на выборах

29 октября ЦИК Грузии обратился в генпрокуратуру страны с просьбой проверить слова президента о фальсификации результатов выборов.После этого генеральная прокуратура республики сообщила, что вызвала Зурабишвили на допрос. Президент позже сообщила, что отказалась идти на допрос в генпрокуратуру по делу о выборах.