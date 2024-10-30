Президент Грузии отказалась идти на допрос в генпрокуратуру по делу о выборах
Президент Грузии Саломе Зурабишвили не намерена идти на допрос в генпрокуратуру страны, куда ее вызвали по делу о возможной фальсификации результатов парламентских выборов. Об этом она заявила на брифинге, передает ТАСС.
«Каждый должен делать свою работу. Я продолжу делать свою работу как президента, и, очевидно, я не намерена идти к прокурору», – сказала Зурабишвили.
Она подчеркнула, что во всех «нормальных странах» следственный орган сам должен находить доказательства, а не просить их у президента, сообщает «Sputnik Грузия».
Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Основная борьба развернулась между правящей партией «Грузинская мечта» и оппозицией, которую лидеры партии власти обвиняют в попытках расшатать обстановку в стране. В свою очередь оппозиция заявляет о пророссийской позиции правящей партии.
По итогам выборов «Грузинская мечта» победила, набрав 53,9% голосов и при этом получив меньше 50% голосов в Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Зурабишвили результаты голосования не признала и заявила о якобы имевших место нарушения на выборах.
29 октября ЦИК Грузии обратился в генпрокуратуру страны с просьбой проверить слова президента и других лиц, утверждающих, что результаты выборов в парламент были сфальсифицированы. После этого генеральная прокуратура республики сообщила, что вызвала Зурабишвили на допрос.