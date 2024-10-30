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Президент Грузии отказалась идти на допрос в генпрокуратуру по делу о выборах

Ведомости

Президент Грузии Саломе Зурабишвили не намерена идти на допрос в генпрокуратуру страны, куда ее вызвали по делу о возможной фальсификации результатов парламентских выборов. Об этом она заявила на брифинге, передает ТАСС.

«Каждый должен делать свою работу. Я продолжу делать свою работу как президента, и, очевидно, я не намерена идти к прокурору», – сказала Зурабишвили.

Она подчеркнула, что во всех «нормальных странах» следственный орган сам должен находить доказательства, а не просить их у президента, сообщает «Sputnik Грузия».

Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Основная борьба развернулась между правящей партией «Грузинская мечта» и оппозицией, которую лидеры партии власти обвиняют в попытках расшатать обстановку в стране. В свою очередь оппозиция заявляет о пророссийской позиции правящей партии.

По итогам выборов «Грузинская мечта» победила, набрав 53,9% голосов и при этом получив меньше 50% голосов в Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Зурабишвили результаты голосования не признала и заявила о якобы имевших место нарушения на выборах.

29 октября ЦИК Грузии обратился в генпрокуратуру страны с просьбой проверить слова президента и других лиц, утверждающих, что результаты выборов в парламент были сфальсифицированы. После этого генеральная прокуратура республики сообщила, что вызвала Зурабишвили на допрос.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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