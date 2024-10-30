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Прокуратура Грузии вызвала Зурабишвили на допрос

Ведомости

Генеральная прокуратура Грузии вызвала президента страны Саломе Зурабишвили на допрос из-за ее заявлений о предполагаемой фальсификации парламентских выборов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Президент Грузии Саломе Зурабишвили должна располагать доказательствами возможного мошенничества на парламентских выборах 2024 г., в связи с чем президент Грузии вызвана в следственный орган 31 октября», – говорится в сообщении.

Прокуратура проведет все необходимые следственные и процессуальные действия для изучения фактов, озвученных Зурабишвили, отдельными политическими партиями и представителями наблюдательных миссий. В рамках расследования, будут опрошены лица, которые могут располагать информацией о предполагаемой фальсификации выборов, уточнили в ведомстве.

29 октября ЦИК Грузии обратился в Генеральную прокуратуру страны с просьбой проверить заявление Зурабишвили и других лиц, утверждающих, что результаты выборов в парламент были сфальсифицированы. В комиссии выразили готовность сотрудничать со следствием и предоставлять необходимую для расследования информацию.

Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Всего проголосовали 2 млн избирателей. По итогам парламентских выборов «Грузинская мечта» победила, набрав 53,9% голосов. Таким образом, партия получает 89 из 150 мандатов. Зурабишвили не признала результаты голосования и призвала граждан выходить на митинг, который состоялся 28 октября. Президент Грузии отмечала, что у нее нет доказательств какого-либо вмешательства России в прошедшие парламентские выборы, но назвала «очевидными» связи правящей партии страны с Москвой. Кремль опроверг ее заявления.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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