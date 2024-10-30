Прокуратура Грузии вызвала Зурабишвили на допрос
Генеральная прокуратура Грузии вызвала президента страны Саломе Зурабишвили на допрос из-за ее заявлений о предполагаемой фальсификации парламентских выборов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Президент Грузии Саломе Зурабишвили должна располагать доказательствами возможного мошенничества на парламентских выборах 2024 г., в связи с чем президент Грузии вызвана в следственный орган 31 октября», – говорится в сообщении.
Прокуратура проведет все необходимые следственные и процессуальные действия для изучения фактов, озвученных Зурабишвили, отдельными политическими партиями и представителями наблюдательных миссий. В рамках расследования, будут опрошены лица, которые могут располагать информацией о предполагаемой фальсификации выборов, уточнили в ведомстве.
29 октября ЦИК Грузии обратился в Генеральную прокуратуру страны с просьбой проверить заявление Зурабишвили и других лиц, утверждающих, что результаты выборов в парламент были сфальсифицированы. В комиссии выразили готовность сотрудничать со следствием и предоставлять необходимую для расследования информацию.
Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Всего проголосовали 2 млн избирателей. По итогам парламентских выборов «Грузинская мечта» победила, набрав 53,9% голосов. Таким образом, партия получает 89 из 150 мандатов. Зурабишвили не признала результаты голосования и призвала граждан выходить на митинг, который состоялся 28 октября. Президент Грузии отмечала, что у нее нет доказательств какого-либо вмешательства России в прошедшие парламентские выборы, но назвала «очевидными» связи правящей партии страны с Москвой. Кремль опроверг ее заявления.