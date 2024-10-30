Прокуратура Грузии вызвала Зурабишвили на допрос

Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Всего проголосовали 2 млн избирателей. По итогам парламентских выборов «Грузинская мечта» победила, набрав 53,9% голосов. Таким образом, партия получает 89 из 150 мандатов. Зурабишвили не признала результаты голосования и призвала граждан выходить на митинг, который состоялся 28 октября. Президент Грузии отмечала, что у нее нет доказательств какого-либо вмешательства России в прошедшие парламентские выборы, но назвала «очевидными» связи правящей партии страны с Москвой. Кремль опроверг ее заявления.