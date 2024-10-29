ЦИК Грузии просит прокуратуру проверить слова президента о фальсификации выборов

Президент Грузии уже говорила, что у нее нет доказательств какого-либо вмешательства России в прошедшие парламентские выборы, но она считает «очевидными» связи правящей партии страны с Москвой. Кремль, в свою очередь, опровергает ее заявления о вмешательстве России в дела республики.