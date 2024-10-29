ЦИК Грузии просит прокуратуру проверить слова президента о фальсификации выборов
Центральная избирательная комиссия Грузии обратилась в Генеральную прокуратуру страны с просьбой проверить заявление президента республики Саломе Зурабишвили и других лиц, утверждающих, что результаты парламентских выборов были сфальсифицированы. Об этом сообщается на сайте ЦИК.
«Чтобы определить, соответствует ли действительности заявления президента Грузии, политиков или любого заинтересованного лица, а также распространенная информация о фальсификации выборов, необходимо провести комплексное и объективное расследование, которое выходит за рамки компетенции избирательной администрации», – пояснили в ЦИК обращение в прокуратуру Грузии.
В комиссии добавили, что готовы сотрудничать со следствием и беспрепятственно предоставлять необходимую для расследования информацию.
Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Всего проголосовали 2 млн избирателей. Основная борьба развернулась между правящей партией «Грузинская мечта» и оппозицией, которую лидеры партии власти обвиняют в попытках расшатать обстановку в стране. В свою очередь оппозиция заявляет о якобы пророссийской позиции правящей партии.
По итогам выборов «Грузинская мечта» победила, набрав 53,9% голосов, при этом получив меньше 50% голосов в Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Таким образом партия получает 89 из 150 мандатов. Зурабишвили результаты голосования не признала, призвав граждан выходить на митинг, который состоялся 28 октября.
Президент Грузии уже говорила, что у нее нет доказательств какого-либо вмешательства России в прошедшие парламентские выборы, но она считает «очевидными» связи правящей партии страны с Москвой. Кремль, в свою очередь, опровергает ее заявления о вмешательстве России в дела республики.