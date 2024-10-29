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ЦИК Грузии просит прокуратуру проверить слова президента о фальсификации выборов

Ведомости

Центральная избирательная комиссия Грузии обратилась в Генеральную прокуратуру страны с просьбой проверить заявление президента республики Саломе Зурабишвили и других лиц, утверждающих, что результаты парламентских выборов были сфальсифицированы. Об этом сообщается на сайте ЦИК.

«Чтобы определить, соответствует ли действительности заявления президента Грузии, политиков или любого заинтересованного лица, а также распространенная информация о фальсификации выборов, необходимо провести комплексное и объективное расследование, которое выходит за рамки компетенции избирательной администрации», – пояснили в ЦИК обращение в прокуратуру Грузии.

В комиссии добавили, что готовы сотрудничать со следствием и беспрепятственно предоставлять необходимую для расследования информацию.

Выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. Всего проголосовали 2 млн избирателей. Основная борьба развернулась между правящей партией «Грузинская мечта» и оппозицией, которую лидеры партии власти обвиняют в попытках расшатать обстановку в стране. В свою очередь оппозиция заявляет о якобы пророссийской позиции правящей партии.

По итогам выборов «Грузинская мечта» победила, набрав 53,9% голосов, при этом получив меньше 50% голосов в Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Таким образом партия получает 89 из 150 мандатов. Зурабишвили результаты голосования не признала, призвав граждан выходить на митинг, который состоялся 28 октября.

Президент Грузии уже говорила, что у нее нет доказательств какого-либо вмешательства России в прошедшие парламентские выборы, но она считает «очевидными» связи правящей партии страны с Москвой. Кремль, в свою очередь, опровергает ее заявления о вмешательстве России в дела республики.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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