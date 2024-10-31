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Трамп забрался в кабину мусоровоза после слов Байдена о «мусоре»

Ведомости

Кандидат в президенты США Дональд Трамп, прибыв на предвыборное мероприятие в городе Грин-Бей (Висконсин), забрался в кабину белого мусоровоза, украшенного лозунгом его кампании, откуда пообщался с журналистами, передают AP и The Hill.

Таким образом экс-президент США хотел акцентировать внимание на поведении действующего главы государства Джо Байдена, назвавшего сторонников Трампа «мусором», пишет АР.

«Как вам мой мусоровоз? Это в честь Камалы и Джо Байдена», – сказал Трамп, несмотря на то, что вице-президент Камала Харрис, по словам The Hill, не имела отношения к словам Байдена.

Этот скандал начался с высказывания комика на митинге экс-президента США, назвавшего Пуэрто-Рико «плавучим островом мусора». После чего Байден, обсуждая эту ситуацию в телефонном разговоре, заявил: «Единственный мусор, который я вижу там, — это сторонники Трампа».

Белый дом в своем заявлении утверждает, что слова американского лидера были неверно истолкованы и что он назвал «мусором» риторику Трампа на митинге в Мэдисон-сквер-гарден, а не сторонников республиканца.

29 октября «Ведомости» писали об обещании Трампа раскрыть маленький секрет после окончания выборов. По мнению The New York Times, политик намекает на то, что он, как и спикер палаты представителей США республиканец Майк Джонсон, не признал результаты президентских выборов 2020 г. и может помешать утверждению итогов выборов в этом году, если на них победит вице-президент США Камала Харрис.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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