Трамп забрался в кабину мусоровоза после слов Байдена о «мусоре»

29 октября «Ведомости» писали об обещании Трампа раскрыть маленький секрет после окончания выборов. По мнению The New York Times, политик намекает на то, что он, как и спикер палаты представителей США республиканец Майк Джонсон, не признал результаты президентских выборов 2020 г. и может помешать утверждению итогов выборов в этом году, если на них победит вице-президент США Камала Харрис.