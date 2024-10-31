Трамп забрался в кабину мусоровоза после слов Байдена о «мусоре»
Таким образом экс-президент США хотел акцентировать внимание на поведении действующего главы государства Джо Байдена, назвавшего сторонников Трампа «мусором», пишет АР.
«Как вам мой мусоровоз? Это в честь Камалы и Джо Байдена», – сказал Трамп, несмотря на то, что вице-президент Камала Харрис, по словам The Hill, не имела отношения к словам Байдена.
Этот скандал начался с высказывания комика на митинге экс-президента США, назвавшего Пуэрто-Рико «плавучим островом мусора». После чего Байден, обсуждая эту ситуацию в телефонном разговоре, заявил: «Единственный мусор, который я вижу там, — это сторонники Трампа».
Белый дом в своем заявлении утверждает, что слова американского лидера были неверно истолкованы и что он назвал «мусором» риторику Трампа на митинге в Мэдисон-сквер-гарден, а не сторонников республиканца.
29 октября «Ведомости» писали об обещании Трампа раскрыть маленький секрет после окончания выборов. По мнению The New York Times, политик намекает на то, что он, как и спикер палаты представителей США республиканец Майк Джонсон, не признал результаты президентских выборов 2020 г. и может помешать утверждению итогов выборов в этом году, если на них победит вице-президент США Камала Харрис.