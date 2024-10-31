Ереван не счел приоритетом признание геноцида армян в Османской империи

Исторические споры о трактовке событий на востоке Османской империи в 1915 г. являются одним из препятствий для налаживания дипотношений Армении и Турции. Турецкие власти обещали открыть границы, если Ереван прекратит добиваться международного признания геноцида армян и выведет войска из Нагорного Карабаха. 1 августа турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан заявил газете Sabah, что страна откроет границу с Арменией в случае нормализации отношений между республикой и Азербайджаном.