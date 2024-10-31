Ереван не счел приоритетом признание геноцида армян в Османской империи
Ереван не рассматривает вопрос международного признания геноцида армян в Османской империи как приоритетный, заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.
По его словам, изучение трагических страниц истории – дело историков.
«Вопрос международного признания геноцида армян не является приоритетом во внешнеполитической повестке Армении», – сказал глава МИДа республики в парламенте (цитата по ТАСС).
Исторические споры о трактовке событий на востоке Османской империи в 1915 г. являются одним из препятствий для налаживания дипотношений Армении и Турции. Турецкие власти обещали открыть границы, если Ереван прекратит добиваться международного признания геноцида армян и выведет войска из Нагорного Карабаха. 1 августа турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан заявил газете Sabah, что страна откроет границу с Арменией в случае нормализации отношений между республикой и Азербайджаном.
В конце июня Мирзоян заявлял, что Армения готова полностью урегулировать отношения с Турцией, установить дипломатические отношения и открыть границы.
В 1915 г. в восточной части Османской империи во время депортаций в ходе Первой мировой войны были совершены массовые убийства армянского населения. Количество погибших по разным оценкам составило от 200 000 до 2 млн. Точное число жертв установить затруднительно, так как ряд смертей произошел в ходе депортаций, в пути к местам высылки. Геноцид армян признают 30 стран, включая Россию.