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Ереван не счел приоритетом признание геноцида армян в Османской империи

Ведомости

Ереван не рассматривает вопрос международного признания геноцида армян в Османской империи как приоритетный, заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

По его словам, изучение трагических страниц истории – дело историков.

«Вопрос международного признания геноцида армян не является приоритетом во внешнеполитической повестке Армении», – сказал глава МИДа республики в парламенте (цитата по ТАСС).

Исторические споры о трактовке событий на востоке Османской империи в 1915 г. являются одним из препятствий для налаживания дипотношений Армении и Турции. Турецкие власти обещали открыть границы, если Ереван прекратит добиваться международного признания геноцида армян и выведет войска из Нагорного Карабаха. 1 августа турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан заявил газете Sabah, что страна откроет границу с Арменией в случае нормализации отношений между республикой и Азербайджаном.

В конце июня Мирзоян заявлял, что Армения готова полностью урегулировать отношения с Турцией, установить дипломатические отношения и открыть границы.

В 1915 г. в восточной части Османской империи во время депортаций в ходе Первой мировой войны были совершены массовые убийства армянского населения. Количество погибших по разным оценкам составило от 200 000 до 2 млн. Точное число жертв установить затруднительно, так как ряд смертей произошел в ходе депортаций, в пути к местам высылки. Геноцид армян признают 30 стран, включая Россию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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