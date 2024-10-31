Санкции Китая ударили по американскому поставщику дронов для Украины
Крупный американский производитель беспилотных летательных аппаратов Skydio и поставщик для вооруженных сил Украины (ВСУ) столкнулся с кризисом в цепочке поставок после того, как Китай ввел санкции против военно-промышленных компаний США и их руководителей. Об этом пишет Financial Times (FT).
Американский производитель БПЛА пытается быстро найти альтернативных поставщиков, за помощью корпорация обратилась к администрации президента США Джо Байдена. Один источник FT, знакомый с ситуацией, сообщил, что официальные лица США связались с азиатскими союзниками, чтобы обсудить способы оказания помощи компании.
Действия Китая обусловлены тем, что конгресс США рассматривает санкции в отношении китайского производителя БПЛА DJI, пишет FT.
«Мы подозреваем, что Пекин нацелился на Skydio, потому что его, вероятно, рассматривают как конкурента DJI», – сказал один из американских чиновников.
Skydio занимается продажей корпоративным и государственным заказчикам, включая вооруженные силы США. Ее последняя модель X10 стала первым американским беспилотником, прошедшим украинские испытания в области радиоэлектронной борьбы, что означает, что их трудно глушить, в результате чего Киев запросил тысячи таких беспилотников.
В октябре Китай ввел санкции против несколько американских компаний, в том числе Skydio, в ответ на одобрение Вашингтоном продажи Тайваню ударных беспилотников, пишет FT. Недавно Skydio выиграла контракт с тайваньской пожарной службой.
29 октября агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые со сделкой источники, писало, что министерство обороны Тайваня подписало соглашение с правительством США, которое предусматривает закупку до 1000 ударных беспилотников. Предполагается, что дроны будут закупать у компаний AeroVironment Inc. и Anduril Industries Inc. Сделка направлена на сдерживание «потенциального нападения Китая» на остров, говорится в публикации. По словам неназванных источников, Тайвань может подписать контракты на поставки дронов в ближайшее время.
Официальные представители Китая неоднократно заявляли, что тайваньский вопрос является внутренним делом республики, а внешнее вмешательство недопустимо.