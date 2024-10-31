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Санкции Китая ударили по американскому поставщику дронов для Украины

Ведомости

Крупный американский производитель беспилотных летательных аппаратов Skydio и поставщик для вооруженных сил Украины (ВСУ) столкнулся с кризисом в цепочке поставок после того, как Китай ввел санкции против военно-промышленных компаний США и их руководителей. Об этом пишет Financial Times (FT).

Американский производитель БПЛА пытается быстро найти альтернативных поставщиков, за помощью корпорация обратилась к администрации президента США Джо Байдена. Один источник FT, знакомый с ситуацией, сообщил, что официальные лица США связались с азиатскими союзниками, чтобы обсудить способы оказания помощи компании.

Действия Китая обусловлены тем, что конгресс США рассматривает санкции в отношении китайского производителя БПЛА DJI, пишет FT.

«Мы подозреваем, что Пекин нацелился на Skydio, потому что его, вероятно, рассматривают как конкурента DJI», – сказал один из американских чиновников.

Skydio занимается продажей корпоративным и государственным заказчикам, включая вооруженные силы США. Ее последняя модель X10 стала первым американским беспилотником, прошедшим украинские испытания в области радиоэлектронной борьбы, что означает, что их трудно глушить, в результате чего Киев запросил тысячи таких беспилотников.

В октябре Китай ввел санкции против несколько американских компаний, в том числе Skydio, в ответ на одобрение Вашингтоном продажи Тайваню ударных беспилотников, пишет FT. Недавно Skydio выиграла контракт с тайваньской пожарной службой.

29 октября агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые со сделкой источники, писало, что министерство обороны Тайваня подписало соглашение с правительством США, которое предусматривает закупку до 1000 ударных беспилотников. Предполагается, что дроны будут закупать у компаний AeroVironment Inc. и Anduril Industries Inc. Сделка направлена на сдерживание «потенциального нападения Китая» на остров, говорится в публикации. По словам неназванных источников, Тайвань может подписать контракты на поставки дронов в ближайшее время.

Официальные представители Китая неоднократно заявляли, что тайваньский вопрос является внутренним делом республики, а внешнее вмешательство недопустимо.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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