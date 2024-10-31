Санкции Китая ударили по американскому поставщику дронов для Украины

29 октября агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые со сделкой источники, писало, что министерство обороны Тайваня подписало соглашение с правительством США, которое предусматривает закупку до 1000 ударных беспилотников. Предполагается, что дроны будут закупать у компаний AeroVironment Inc. и Anduril Industries Inc. Сделка направлена на сдерживание «потенциального нападения Китая» на остров, говорится в публикации. По словам неназванных источников, Тайвань может подписать контракты на поставки дронов в ближайшее время.