Мишустин: за участниками спецоперации сохранят рабочие места на весь срок службы

13 сентября «Ведомости» писали о подготовке правительством РФ законопроекта о дополнительных мерах поддержки участников спецоперации. Согласно инициативам кабмина, будет расширен перечень оснований для прекращения обязательства к кредитному договору между банком и военнослужащим, а также его супругой. Тот, кто получил государственную награду или, выполнив задачи в ходе спецоперации, был уволен с военной службы, сможет погасить свой долг, в том числе перед организациями топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.