Мишустин: за участниками спецоперации сохранят рабочие места на весь срок службы
Трудовой договор участников специальной военной операции будет приостанавливаться на весь период прохождения военной службы по контракту, сообщил председатель правительства Михаил Мишустин, его слова приводятся в Telegram-канале кабмина.
«Президент отмечал, что необходимо обращать особое внимание на перспективы карьерного роста участников спецоперации в интересах страны», – напомнил Мишустин.
Он подчеркнул, что за каждым участником боевых действий в соответствии с законодательством должно сохраниться его рабочее место. Но подобный закон был действителен только в течение года.
По словам премьер-министра, в настоящий момент правительство готово внести изменения в Трудовой кодекс. Согласно новым поправкам, трудовой договор будет действовать во время всего периода службы как для военных, так и для их жен.
«Рассчитываем, что предлагаемые изменения будут приняты парламентом без задержек, ведь все вопросы, касающиеся защиты прав участников спецоперации, должны рассматриваться в приоритетном порядке», – отметил премьер-министр.
13 сентября «Ведомости» писали о подготовке правительством РФ законопроекта о дополнительных мерах поддержки участников спецоперации. Согласно инициативам кабмина, будет расширен перечень оснований для прекращения обязательства к кредитному договору между банком и военнослужащим, а также его супругой. Тот, кто получил государственную награду или, выполнив задачи в ходе спецоперации, был уволен с военной службы, сможет погасить свой долг, в том числе перед организациями топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.