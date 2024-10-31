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Мишустин: за участниками спецоперации сохранят рабочие места на весь срок службы

Ведомости

Трудовой договор участников специальной военной операции будет приостанавливаться на весь период прохождения военной службы по контракту, сообщил председатель правительства Михаил Мишустин, его слова приводятся в Telegram-канале кабмина.

«Президент отмечал, что необходимо обращать особое внимание на перспективы карьерного роста участников спецоперации в интересах страны», – напомнил Мишустин.

Он подчеркнул, что за каждым участником боевых действий в соответствии с законодательством должно сохраниться его рабочее место. Но подобный закон был действителен только в течение года.

По словам премьер-министра, в настоящий момент правительство готово внести изменения в Трудовой кодекс. Согласно новым поправкам, трудовой договор будет действовать во время всего периода службы как для военных, так и для их жен.

«Рассчитываем, что предлагаемые изменения будут приняты парламентом без задержек, ведь все вопросы, касающиеся защиты прав участников спецоперации, должны рассматриваться в приоритетном порядке», – отметил премьер-министр.

13 сентября «Ведомости» писали о подготовке правительством РФ законопроекта о дополнительных мерах поддержки участников спецоперации. Согласно инициативам кабмина, будет расширен перечень оснований для прекращения обязательства к кредитному договору между банком и военнослужащим, а также его супругой. Тот, кто получил государственную награду или, выполнив задачи в ходе спецоперации, был уволен с военной службы, сможет погасить свой долг, в том числе перед организациями топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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