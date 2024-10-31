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Прокуратура ФРГ предъявила обвинения подозреваемому в шпионаже в пользу России

Ведомости

Генеральная прокуратура Германии предъявила обвинения подозреваемому ранее в шпионаже в пользу России мужчине – в «членстве в иностранной террористической организации и подготовке серьезного акта насилия, создающего угрозу государству». Немецкое ведомство уточнило, что подозреваемый Дитер С. имеет гражданства России и Германии, следует из заявления на сайте генпрокуратуры.

По версии следствия, Дитер С. работал на востоке Украины с декабря 2014 г. по август 2016 г. в качестве бойца вооруженного формирования Донецкой народной республики (ДНР). Дитер был арестован 17 апреля.

Дитер С. обсуждал диверсионные операции в Германии со связными из российских спецслужб с октября 2023 г, сообщал Der Spiegel. Журнал отмечал, что он согласился совершать поджоги и взрывы на объектах военной инфраструктуры, оборонных предприятиях и промышленных объектах. Среди прочего, в центре его внимания должны были оказаться транспортные маршруты, используемые для перевозки военных грузов. Конечной целью планируемых атак предполагался подрыв поддержки Украины со стороны Германии.

По информации Der Spiegel, в число военных объектов, за которыми велась слежка, входили объекты вооруженных сил США в Графенвере (Бавария). Среди прочего, там находится важный военный полигон, где американская армия обучает украинских солдат – например, на боевых танках Abrams.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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