Прокуратура ФРГ предъявила обвинения подозреваемому в шпионаже в пользу России

Дитер С. обсуждал диверсионные операции в Германии со связными из российских спецслужб с октября 2023 г, сообщал Der Spiegel. Журнал отмечал, что он согласился совершать поджоги и взрывы на объектах военной инфраструктуры, оборонных предприятиях и промышленных объектах. Среди прочего, в центре его внимания должны были оказаться транспортные маршруты, используемые для перевозки военных грузов. Конечной целью планируемых атак предполагался подрыв поддержки Украины со стороны Германии.