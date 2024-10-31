Прокуратура ФРГ предъявила обвинения подозреваемому в шпионаже в пользу России
Генеральная прокуратура Германии предъявила обвинения подозреваемому ранее в шпионаже в пользу России мужчине – в «членстве в иностранной террористической организации и подготовке серьезного акта насилия, создающего угрозу государству». Немецкое ведомство уточнило, что подозреваемый Дитер С. имеет гражданства России и Германии, следует из заявления на сайте генпрокуратуры.
По версии следствия, Дитер С. работал на востоке Украины с декабря 2014 г. по август 2016 г. в качестве бойца вооруженного формирования Донецкой народной республики (ДНР). Дитер был арестован 17 апреля.
Дитер С. обсуждал диверсионные операции в Германии со связными из российских спецслужб с октября 2023 г, сообщал Der Spiegel. Журнал отмечал, что он согласился совершать поджоги и взрывы на объектах военной инфраструктуры, оборонных предприятиях и промышленных объектах. Среди прочего, в центре его внимания должны были оказаться транспортные маршруты, используемые для перевозки военных грузов. Конечной целью планируемых атак предполагался подрыв поддержки Украины со стороны Германии.
По информации Der Spiegel, в число военных объектов, за которыми велась слежка, входили объекты вооруженных сил США в Графенвере (Бавария). Среди прочего, там находится важный военный полигон, где американская армия обучает украинских солдат – например, на боевых танках Abrams.