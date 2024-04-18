Der Spiegel: в Германии арестованы двое «русских диверсантов»

Главным обвиняемым является 39-летний русский немец Дитер С. из Баварии. Федеральная прокуратура обвиняет его, в частности, в агентурной деятельности в диверсионных целях, а также в нанесении на карту военных объектов. По данным следствия, Дитер С. обсуждал диверсионные операции в Германии со связными из российских спецслужб с октября 2023 г. Сообщается, что он согласился совершать поджоги и взрывы на объектах военной инфраструктуры, оборонных предприятиях и промышленных объектах. Среди прочего, в центре его внимания должны были оказаться транспортные маршруты, используемые для перевозки военных грузов. Конечной целью планируемых атак был подрыв поддержки Украины со стороны Германии.