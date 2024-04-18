Der Spiegel: в Германии арестованы двое «русских диверсантов»
В Байройте (Бавария) силами специальной полиции арестовали двух предполагаемых агентов, которые, как утверждается, планировали диверсионные операции в Германии по заданию российских спецслужб. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel.
Главным обвиняемым является 39-летний русский немец Дитер С. из Баварии. Федеральная прокуратура обвиняет его, в частности, в агентурной деятельности в диверсионных целях, а также в нанесении на карту военных объектов. По данным следствия, Дитер С. обсуждал диверсионные операции в Германии со связными из российских спецслужб с октября 2023 г. Сообщается, что он согласился совершать поджоги и взрывы на объектах военной инфраструктуры, оборонных предприятиях и промышленных объектах. Среди прочего, в центре его внимания должны были оказаться транспортные маршруты, используемые для перевозки военных грузов. Конечной целью планируемых атак был подрыв поддержки Украины со стороны Германии.
По данным следствия, Дитер С. также разведывал и фотографировал американские военные объекты в Германии. Считается, что он передавал изображения своим российским контактам. Предполагаемому шпиону якобы помогал 37-летний русский немец Александр Дж., которого федеральная прокуратура теперь также обвиняет в агентурной деятельности.
По информации Der Spiegel, в число военных объектов, за которыми велась слежка, входили объекты вооруженных сил США в Графенвере (Бавария). Среди прочего, там находится важный военный полигон, где американская армия обучает украинских солдат – например, на боевых танках Abrams.
По данным следствия, Дитер С. с 2014 по 2016 г. состоял в ополчении Донецкой народной республики. Немецкие судебные органы классифицировали ополчение ДНР как террористическую организацию, поэтому Дитера С. также обвиняют в членстве в террористической организации за рубежом. Поскольку у него, по всей видимости, было огнестрельное оружие, Федеральная прокуратура также начала против него расследование по подозрению в подготовке насильственного преступления, угрожающего государству.
30 июня 2023 г. генпрокуратура Польши сообщила об аресте российского хоккеиста из «клуба первой лиги», который, по данным ведомства, собирал информацию о критической инфраструктуре в нескольких воеводствах. 10 июля стало известно, что в конце июня был задержан еще один подозреваемый по делу о шпионаже в пользу России – им оказался гражданин Украины, который мог наблюдать за критически важной инфраструктурой страны, в том числе за военными объектами и морскими портами.