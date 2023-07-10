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В Польше задержали гражданина Украины по делу о шпионаже в пользу России

Ведомости

Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задeржали гражданина Украины по делу о шпионаже в пользу России, ему предъявлено обвинение в участии в организованной преступной группе и осуществлении действий против интересов Польши. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Польши.

Впоследствии суд арестовал мужчину из-за высокого риска побега. Им оказался гражданин Украины, который проживал в Польше с 2019 г. По данным следствия, он мог наблюдать за критически важной инфраструктурой страны, в том числе за военными объектами и морскими портами. За это он якобы получал денежное вознаграждение. 

В генпрокуратуре уточнили, что мужчина был задержан по указанию Люблинского управления Национальной прокуратуры, расследовавшего шпионскую сеть, которая сотрудничала с российской разведкой. Теперь гражданину Украины грозит лишение свободы сроком до 10 лет. По информации польского агентства печати (PAP), задержание состоялось 21 июня.  

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30 июня генпрокуратура Польши сообщила об аресте российского хоккеиста из «клуба первой лиги». Его имя не уточняется. «Известия» пишут, что речь может идти о 20-летнем Максиме Сергееве, игроке клуба «Заглембе». По данным генпрокуратуры, спортсмен, проживавший в Польше с октября 2021 г., собирал информацию о критической инфраструктуре в нескольких воеводствах, а также передавал ее «своим клиентам», за что получил вознаграждение. Уточняется, что он стал 14-м задержанным в рамках расследования шпионской сети.

О задержаниях за шпионаж в пользу России в Польше начали сообщать в апреле 2022 г. Тогда были арестованы три человека – граждане России и Белоруссии, которые якобы занимались сбором данных о воинских частях. 16 марта 2023 г. были задержаны еще девять иностранцев, которые, по версии прокуратуры, следили за железными дорогами и якобы готовились к диверсии, чтобы «парализовать поставки» вооружения Украине. 27 марта стало известно о еще одном задержанном по подозрению в шпионаже, он свою вину признал.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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