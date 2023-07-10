В Польше задержали гражданина Украины по делу о шпионаже в пользу России
Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задeржали гражданина Украины по делу о шпионаже в пользу России, ему предъявлено обвинение в участии в организованной преступной группе и осуществлении действий против интересов Польши. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Польши.
Впоследствии суд арестовал мужчину из-за высокого риска побега. Им оказался гражданин Украины, который проживал в Польше с 2019 г. По данным следствия, он мог наблюдать за критически важной инфраструктурой страны, в том числе за военными объектами и морскими портами. За это он якобы получал денежное вознаграждение.
В генпрокуратуре уточнили, что мужчина был задержан по указанию Люблинского управления Национальной прокуратуры, расследовавшего шпионскую сеть, которая сотрудничала с российской разведкой. Теперь гражданину Украины грозит лишение свободы сроком до 10 лет. По информации польского агентства печати (PAP), задержание состоялось 21 июня.
30 июня генпрокуратура Польши сообщила об аресте российского хоккеиста из «клуба первой лиги». Его имя не уточняется. «Известия» пишут, что речь может идти о 20-летнем Максиме Сергееве, игроке клуба «Заглембе». По данным генпрокуратуры, спортсмен, проживавший в Польше с октября 2021 г., собирал информацию о критической инфраструктуре в нескольких воеводствах, а также передавал ее «своим клиентам», за что получил вознаграждение. Уточняется, что он стал 14-м задержанным в рамках расследования шпионской сети.
О задержаниях за шпионаж в пользу России в Польше начали сообщать в апреле 2022 г. Тогда были арестованы три человека – граждане России и Белоруссии, которые якобы занимались сбором данных о воинских частях. 16 марта 2023 г. были задержаны еще девять иностранцев, которые, по версии прокуратуры, следили за железными дорогами и якобы готовились к диверсии, чтобы «парализовать поставки» вооружения Украине. 27 марта стало известно о еще одном задержанном по подозрению в шпионаже, он свою вину признал.