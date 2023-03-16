В Польше задержали девять человек по подозрению в шпионаже в пользу России

О том, что в Польше раскрыли «российскую шпионскую сеть», ранее сегодня заявил министр национальной обороны Мариуш Блащак. Министр в разговоре с журналистами заявил, что эта группа представляла серьезную угрозу для критической инфраструктуры страны. По информации RMF FM, силовики задержали подозреваемых после того, как обнаружили на важных маршрутах и ​​железнодорожных узлах скрытые камеры, которые фиксировали движение на путях. Речь идет, главным образом, об участке ж/д путей возле аэропорта в Ясенке, который является основным пунктом перевалки западного оружия и боеприпасов для Украины.