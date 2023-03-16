В Польше задержали девять человек по подозрению в шпионаже в пользу России
Агентство внутренней безопасности Польши задержало девять человек, подозреваемых в работе на российскую разведку, сообщил глава МВД Польши Мариуш Каминьский, передает «Польское радио».
По словам чиновника, все задержанные являются иностранцами «из-за восточной границы», шесть из них были арестованы. Прокуратура страны предъявила им обвинение в шпионаже в пользу России и участии в организованной преступной группе.
По версии следствия, они организовали наблюдение за движением составов по железной дороге, документируя перемещение транспорта с оружием для Украины.
О том, что в Польше раскрыли «российскую шпионскую сеть», ранее сегодня заявил министр национальной обороны Мариуш Блащак. Министр в разговоре с журналистами заявил, что эта группа представляла серьезную угрозу для критической инфраструктуры страны. По информации RMF FM, силовики задержали подозреваемых после того, как обнаружили на важных маршрутах и железнодорожных узлах скрытые камеры, которые фиксировали движение на путях. Речь идет, главным образом, об участке ж/д путей возле аэропорта в Ясенке, который является основным пунктом перевалки западного оружия и боеприпасов для Украины.
В конце декабря прошлого года военный отдел прокуратуры предъявил россиянину и белорусу обвинение в шпионаже в пользу Главного разведывательного управления Генштаба России (ГРУ). Задержанные еще в апреле 2022 г. обвиняются в ведении шпионской деятельности в пользу российской военной разведки с 2017 по апрель 2022 гг. Следствие установило, что задержанные собирали информацию о военных объектах, «имеющих решающее значение для обороны республики». Кроме того, они получали сведения о «боеспособности, моральном состоянии и функционировании подразделений» с последующей их передачей в разведывательную службу», сообщил прокурор.