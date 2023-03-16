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В Польше задержали девять человек по подозрению в шпионаже в пользу России

Ведомости

Агентство внутренней безопасности Польши задержало девять человек, подозреваемых в работе на российскую разведку, сообщил глава МВД Польши Мариуш Каминьский, передает «Польское радио».

По словам чиновника, все задержанные являются иностранцами «из-за восточной границы», шесть из них были арестованы. Прокуратура страны предъявила им обвинение в шпионаже в пользу России и участии в организованной преступной группе.

По версии следствия, они организовали наблюдение за движением составов по железной дороге, документируя перемещение транспорта с оружием для Украины.

О том, что в Польше раскрыли «российскую шпионскую сеть», ранее сегодня заявил министр национальной обороны Мариуш Блащак. Министр в разговоре с журналистами заявил, что эта группа представляла серьезную угрозу для критической инфраструктуры страны. По информации RMF FM, силовики задержали подозреваемых после того, как обнаружили на важных маршрутах и ​​железнодорожных узлах скрытые камеры, которые фиксировали движение на путях. Речь идет, главным образом, об участке ж/д путей возле аэропорта в Ясенке, который является основным пунктом перевалки западного оружия и боеприпасов для Украины.

В конце декабря прошлого года военный отдел прокуратуры предъявил россиянину и белорусу обвинение в шпионаже в пользу Главного разведывательного управления Генштаба России (ГРУ). Задержанные еще в апреле 2022 г. обвиняются в ведении шпионской деятельности в пользу российской военной разведки с 2017 по апрель 2022 гг. Следствие установило, что задержанные собирали информацию о военных объектах, «имеющих решающее значение для обороны республики». Кроме того, они получали сведения о «боеспособности, моральном состоянии и функционировании подразделений» с последующей их передачей в разведывательную службу», сообщил прокурор.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных