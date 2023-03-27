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В Польше задержали иностранца по подозрению в шпионаже в пользу России

Ведомости

В Польше задержали иностранного гражданина, который подозревается в работе на российскую разведку, сообщила пресс-служба окружной прокуратуры Гданьска, передает «Польское радио».

По версии следствия, задержанный как минимум с января этого года собирал информацию о критической инфраструктуре и работе отвечающих за безопасность ведомств в Поморском и Куявско-Поморском воеводствах. Полученные данные затем он якобы передавал российской разведке.

На допросе подозреваемый (его национальная принадлежность не уточняется) признался в шпионаже, а также, как утверждает польская прокуратура, описал подробности его вербовки российской разведкой. Мужчину арестовали на три месяца, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

В середине марта агентство внутренней безопасности Польши арестовало девять человек, подозреваемых в работе на российскую разведку. Следствие считает, что они организовали наблюдение за движением составов по железной дороге, документируя перемещение транспорта с оружием для Украины. 

Официально Польша не называла гражданство задержанных, но, по данным местных СМИ, россиян среди них нет, завербованные, как утверждается, были гражданами Украины и Белоруссии. При этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Варшава «хватает» людей, чтобы потом предложить Москве и Минску «обмен на кого-то». По его словам, такой обмен «уже предлагали».

В конце декабря прошлого года военный отдел прокуратуры Польши предъявил россиянину и белорусу обвинение в шпионаже в пользу Главного разведывательного управления Генштаба России (ГРУ). Задержанные еще в апреле 2022 г. обвиняются в ведении шпионской деятельности в пользу российской военной разведки с 2017 г. по апрель 2022 г. Следствие установило, что задержанные собирали информацию о военных объектах, «имеющих решающее значение для обороны республики».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных