В Польше задержали иностранца по подозрению в шпионаже в пользу России
В Польше задержали иностранного гражданина, который подозревается в работе на российскую разведку, сообщила пресс-служба окружной прокуратуры Гданьска, передает «Польское радио».
По версии следствия, задержанный как минимум с января этого года собирал информацию о критической инфраструктуре и работе отвечающих за безопасность ведомств в Поморском и Куявско-Поморском воеводствах. Полученные данные затем он якобы передавал российской разведке.
На допросе подозреваемый (его национальная принадлежность не уточняется) признался в шпионаже, а также, как утверждает польская прокуратура, описал подробности его вербовки российской разведкой. Мужчину арестовали на три месяца, ему грозит до десяти лет лишения свободы.
В середине марта агентство внутренней безопасности Польши арестовало девять человек, подозреваемых в работе на российскую разведку. Следствие считает, что они организовали наблюдение за движением составов по железной дороге, документируя перемещение транспорта с оружием для Украины.
Официально Польша не называла гражданство задержанных, но, по данным местных СМИ, россиян среди них нет, завербованные, как утверждается, были гражданами Украины и Белоруссии. При этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Варшава «хватает» людей, чтобы потом предложить Москве и Минску «обмен на кого-то». По его словам, такой обмен «уже предлагали».
В конце декабря прошлого года военный отдел прокуратуры Польши предъявил россиянину и белорусу обвинение в шпионаже в пользу Главного разведывательного управления Генштаба России (ГРУ). Задержанные еще в апреле 2022 г. обвиняются в ведении шпионской деятельности в пользу российской военной разведки с 2017 г. по апрель 2022 г. Следствие установило, что задержанные собирали информацию о военных объектах, «имеющих решающее значение для обороны республики».