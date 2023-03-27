В Польше задержали иностранца по подозрению в шпионаже в пользу России

Официально Польша не называла гражданство задержанных, но, по данным местных СМИ, россиян среди них нет, завербованные, как утверждается, были гражданами Украины и Белоруссии. При этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Варшава «хватает» людей, чтобы потом предложить Москве и Минску «обмен на кого-то». По его словам, такой обмен «уже предлагали».