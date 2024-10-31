МИД России призвал Израиль отменить запрет на деятельность БАПОР

28 октября кнессет утвердил закон о запрете БАПОР на территории Израиля. В январе ряд западных стран приостановили финансирование БАПОР. Это произошло после появления сообщений о предполагаемой причастности его сотрудников к нападению радикальной палестинской группировки «Хамас» на Израиль 7 октября 2023 г. 16 октября 2024 г. генеральный комиссар организации Филипп Лаззарини сообщил, что практически все страны продолжают финансирование агентства. Заморозка взносов действует только со стороны США.