МИД России призвал Израиль отменить запрет на деятельность БАПОР
Принятие закона о запрете деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) нарушает нормы международного права, Москва призывает Иерусалим отменить их. Об этом говорится в сообщении, которое опубликовало российское внешнеполитическое ведомство.
«Одновременно возникает угроза прекращения оказания жизненно необходимой помощи миллионам палестинцев на оккупированной территории, лишения их последних средств к выживанию на фоне беспрецедентной эскалации насилия», – сказано в сообщении.
Москва поддерживает призывы генсека ООН Антониу Гутерриша к Израилю соблюдать международно-правовые обязательства. В МИДе добавили, что Россия и впредь будет предпринимать усилия, направленные на защиту мандата БАПОР в интересах продолжения его работы по оказанию помощи палестинцам.
28 октября кнессет утвердил закон о запрете БАПОР на территории Израиля. В январе ряд западных стран приостановили финансирование БАПОР. Это произошло после появления сообщений о предполагаемой причастности его сотрудников к нападению радикальной палестинской группировки «Хамас» на Израиль 7 октября 2023 г. 16 октября 2024 г. генеральный комиссар организации Филипп Лаззарини сообщил, что практически все страны продолжают финансирование агентства. Заморозка взносов действует только со стороны США.