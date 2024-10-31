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МИД России призвал Израиль отменить запрет на деятельность БАПОР

Ведомости

Принятие закона о запрете деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) нарушает нормы международного права, Москва призывает Иерусалим отменить их. Об этом говорится в сообщении, которое опубликовало российское внешнеполитическое ведомство.

«Одновременно возникает угроза прекращения оказания жизненно необходимой помощи миллионам палестинцев на оккупированной территории, лишения их последних средств к выживанию на фоне беспрецедентной эскалации насилия», – сказано в сообщении.

Москва поддерживает призывы генсека ООН Антониу Гутерриша к Израилю соблюдать международно-правовые обязательства. В МИДе добавили, что Россия и впредь будет предпринимать усилия, направленные на защиту мандата БАПОР в интересах продолжения его работы по оказанию помощи палестинцам.

28 октября кнессет утвердил закон о запрете БАПОР на территории Израиля. В январе ряд западных стран приостановили финансирование БАПОР. Это произошло после появления сообщений о предполагаемой причастности его сотрудников к нападению радикальной палестинской группировки «Хамас» на Израиль 7 октября 2023 г. 16 октября 2024 г. генеральный комиссар организации Филипп Лаззарини сообщил, что практически все страны продолжают финансирование агентства. Заморозка взносов действует только со стороны США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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