Небензя: Россия не допустит заморозки конфликта на Украине

«Никакого повторения сценария с минскими договоренностями, никакой заморозки фронта для того, чтобы режим [Владимира] Зеленского мог "зализать раны", не будет», – сказал он. Небензя добавил, что Москва не позволит Киеву вступить в НАТО. Постпред подчеркнул, что цели спецоперации не меняются и остаются в силе.