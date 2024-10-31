Небензя: Россия не допустит заморозки конфликта на Украине
Россия не допустит повторения сценария с минскими договоренностями и заморозки конфликта, заявил постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя на заседании Совбеза.
«Никакого повторения сценария с минскими договоренностями, никакой заморозки фронта для того, чтобы режим [Владимира] Зеленского мог "зализать раны", не будет», – сказал он. Небензя добавил, что Москва не позволит Киеву вступить в НАТО. Постпред подчеркнул, что цели спецоперации не меняются и остаются в силе.
31 октября глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявлял, что понятие «вничью» не годится для описания возможного завершения российско-украинского конфликта. По его словам, оно не предполагает справедливого учета интересов сторон.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.
В июне президент России Владимир Путин заявил, что переговоры об урегулировании на Украине могут начаться при соблюдении ряда условий. В частности, если Украина выведет войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и признает их российскими. Киев инициативу отверг.