Швейцария частично присоединилась к июньским санкциям ЕС против Белоруссии
Швейцария частично присоединилась к санкциям Евросоюза (ЕС) против Белоруссии, которые блок ввел в июне этого года, говорится в сообщении на сайте швейцарского правительства.
Отмечается, что Федеральный совет Швейцарии 30 октября принял новые ограничения против Белоруссии. Они вступают в силу 31 октября и в основном направлены на обход санкций. В частности, Швейцария приняла ограничения ЕС о запрете инвестиций в энергетический сектор страны, импортные и экспортные ограничения. Отныне покупка и импорт золота, алмазов, угля и сырой нефти из Белоруссии запрещены. Также запрещается продавать или вывозить в Белоруссию предметы роскоши, товары, предназначенные для переработки нефти и сжижения природного газа, авиационное топливо и топливные добавки, а также товары для морского судоходства.
29 июня ЕС распространил часть санкций против РФ на Белоруссию. В частности, продлился запрет на экспорт товаров двойного назначения и передовых технологий и были введены экспортные ограничения на товары, которые «могли бы способствовать укреплению промышленных мощностей Беларуси». Санкции коснулись экспорта в Белоруссию товаров для морского судоходства и технологий, а также предметов роскоши. Операторам Евросоюза, на 25% или более принадлежащим физическому или юридическому лицу в Белоруссии, запретили открывать автотранспортное предприятие или перевозить грузы по территории ЕС автотранспортом, в том числе транзитом.