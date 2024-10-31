Швейцария частично присоединилась к июньским санкциям ЕС против Белоруссии

29 июня ЕС распространил часть санкций против РФ на Белоруссию. В частности, продлился запрет на экспорт товаров двойного назначения и передовых технологий и были введены экспортные ограничения на товары, которые «могли бы способствовать укреплению промышленных мощностей Беларуси». Санкции коснулись экспорта в Белоруссию товаров для морского судоходства и технологий, а также предметов роскоши. Операторам Евросоюза, на 25% или более принадлежащим физическому или юридическому лицу в Белоруссии, запретили открывать автотранспортное предприятие или перевозить грузы по территории ЕС автотранспортом, в том числе транзитом.