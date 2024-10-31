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Швейцария частично присоединилась к июньским санкциям ЕС против Белоруссии

Ведомости

Швейцария частично присоединилась к санкциям Евросоюза (ЕС) против Белоруссии, которые блок ввел в июне этого года, говорится в сообщении на сайте швейцарского правительства.

Отмечается, что Федеральный совет Швейцарии 30 октября принял новые ограничения против Белоруссии. Они вступают в силу 31 октября и в основном направлены на обход санкций. В частности, Швейцария приняла ограничения ЕС о запрете инвестиций в энергетический сектор страны, импортные и экспортные ограничения. Отныне покупка и импорт золота, алмазов, угля и сырой нефти из Белоруссии запрещены. Также запрещается продавать или вывозить в Белоруссию предметы роскоши, товары, предназначенные для переработки нефти и сжижения природного газа, авиационное топливо и топливные добавки, а также товары для морского судоходства.

29 июня ЕС распространил часть санкций против РФ на Белоруссию. В частности, продлился запрет на экспорт товаров двойного назначения и передовых технологий и были введены экспортные ограничения на товары, которые «могли бы способствовать укреплению промышленных мощностей Беларуси». Санкции коснулись экспорта в Белоруссию товаров для морского судоходства и технологий, а также предметов роскоши. Операторам Евросоюза, на 25% или более принадлежащим физическому или юридическому лицу в Белоруссии, запретили открывать автотранспортное предприятие или перевозить грузы по территории ЕС автотранспортом, в том числе транзитом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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