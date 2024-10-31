Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Bloomberg: в Европе опасаются приглашения Орбаном Трампа на саммит ЕС

Ведомости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в случае победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах США может пригласить его выступить по видеосвязи на неформальном саммите Евросоюза 8 ноября. Лидеры европейских стран опасаются такого сценария, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Агентство утверждает, что Орбан провел телефонный разговор с Трампом 31 октября, обеспокоив европейских лидеров. Соответствующее заявление о переговорах Орбан сделал на своей странице в X. Неназванные европейские дипломаты заявили, что слухи о потенциальном приглашении «циркулируют» в Брюсселе. Европейская сторона озабочена переговорами Орбана, а в особенности – оставлением союзников по блоку в неведении. Ранее Орбана подвергли критике 27 стран ЕС за поездку в Грузию вскоре после парламентских выборов на прошлой неделе. Также велись разговоры о бойкотировании поездки на неформальный саммит 8 ноября в Будапеште, но ряд источников Bloomberg сообщил, что такой «исход» мог бы только «сыграть на руку» Орбану.

29 октября Орбан заявил о заговоре в ЕС против него и его правительства. По мнению Орбана, главными заговорщиками являются председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и лидер Европейской народной партии Манфред Вебер. Противостояние между Венгрией и Евросоюзом возникло из-за того, что Будапешт не желает оказывать поддержку Украине, поддерживает контакты с Россией и не оспаривает результаты выборов в Грузии.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных