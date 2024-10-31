Bloomberg: в Европе опасаются приглашения Орбаном Трампа на саммит ЕС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в случае победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах США может пригласить его выступить по видеосвязи на неформальном саммите Евросоюза 8 ноября. Лидеры европейских стран опасаются такого сценария, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Агентство утверждает, что Орбан провел телефонный разговор с Трампом 31 октября, обеспокоив европейских лидеров. Соответствующее заявление о переговорах Орбан сделал на своей странице в X. Неназванные европейские дипломаты заявили, что слухи о потенциальном приглашении «циркулируют» в Брюсселе. Европейская сторона озабочена переговорами Орбана, а в особенности – оставлением союзников по блоку в неведении. Ранее Орбана подвергли критике 27 стран ЕС за поездку в Грузию вскоре после парламентских выборов на прошлой неделе. Также велись разговоры о бойкотировании поездки на неформальный саммит 8 ноября в Будапеште, но ряд источников Bloomberg сообщил, что такой «исход» мог бы только «сыграть на руку» Орбану.
29 октября Орбан заявил о заговоре в ЕС против него и его правительства. По мнению Орбана, главными заговорщиками являются председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и лидер Европейской народной партии Манфред Вебер. Противостояние между Венгрией и Евросоюзом возникло из-за того, что Будапешт не желает оказывать поддержку Украине, поддерживает контакты с Россией и не оспаривает результаты выборов в Грузии.