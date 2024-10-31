Bloomberg: в Европе опасаются приглашения Орбаном Трампа на саммит ЕС

Агентство утверждает, что Орбан провел телефонный разговор с Трампом 31 октября, обеспокоив европейских лидеров. Соответствующее заявление о переговорах Орбан сделал на своей странице в X. Неназванные европейские дипломаты заявили, что слухи о потенциальном приглашении «циркулируют» в Брюсселе. Европейская сторона озабочена переговорами Орбана, а в особенности – оставлением союзников по блоку в неведении. Ранее Орбана подвергли критике 27 стран ЕС за поездку в Грузию вскоре после парламентских выборов на прошлой неделе. Также велись разговоры о бойкотировании поездки на неформальный саммит 8 ноября в Будапеште, но ряд источников Bloomberg сообщил, что такой «исход» мог бы только «сыграть на руку» Орбану.