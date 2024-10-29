Орбан заявил о заговоре в ЕС против него и его правительства

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подозревает, что в Евросоюзе (ЕС) готовится заговор против него и его правительства, целью которого является смена власти в стране. По мнению Орбана, главными заговорщиками являются председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и лидер Европейской народной партии Манфред Вебер. Об этом Орбан сообщил в своем аккаунте в социальной сети X.