Орбан заявил о заговоре в ЕС против него и его правительства
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подозревает, что в Евросоюзе (ЕС) готовится заговор против него и его правительства, целью которого является смена власти в стране. По мнению Орбана, главными заговорщиками являются председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и лидер Европейской народной партии Манфред Вебер. Об этом Орбан сообщил в своем аккаунте в социальной сети X.
«Существует открытый заговор против Венгрии, возглавляемый Манфредом Вебером и председателем Урсулой фон дер Ляйен. Они признали, что их цель – заменить венгерское правительство новым “правительством яволя”, точно таким же, каким является нынешнее польское правительство. Мы не позволим этому случиться!» – пишет Орбан в Х.
Противостояние между Венгрией и Евросоюзом возникло из-за того, что Будапешт не желает оказывать поддержку Украине, поддерживает контакты с Россией и не оспаривает результаты выборов в Грузии.
Ранее страны ЕС не смогли договориться о выделении 6,6 млрд евро Украине, так как Венгрия блокирует выделение средств уже 18 месяцев.