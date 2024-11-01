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Кобахидзе спрогнозировал улучшение отношений с Западом в 2025 году

Ведомости

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что отношения страны с Западом начнут улучшаться с I квартала 2025 г. Свое мнение грузинский премьер высказал в интервью телеканалу «Имеди».

Также Кобахидзе подчеркнул, что боевые действия на Украине завершатся в «скором будущем», что изменит интересы западных стран. Отношения Грузии с Европой ухудшились после прошедших 26 октября парламентских выборов. Избирательная комиссия Грузии заявила, что «Грузинская мечта» победила, набрав почти 54% голосов, но оппозиционные партии не признали результаты и призвали к протестам.

28 октября Кобахидзе заявил, что евроинтеграция остается главным приоритетом правительства, но 30 октября Еврокомиссия не стала давать рекомендацию начать переговоры с Грузией о приеме в Евросоюз. Международная миссия по наблюдению за выборами выявила ряд недостатков на выборах, в частности, законодательные поправки к избирательному процессу, компромиссы в отношении тайны голосования, процедурные несоответствия, запугивание и давление на избирателей, отметили в ЕК.

В 2024 г. власти Грузии приняли два закона, которые местная оппозиция называет «российскими», – закон об иностранных агентах и о запрете пропаганды ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Опрошенные «Ведомостями» эксперты указали на связь законопроекта об ЛГБТ-пропаганде с предвыборной стратегией «Грузинской мечты». После принятия закона об иноагентах отношения Грузии и ЕС обострились.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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