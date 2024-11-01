Кобахидзе спрогнозировал улучшение отношений с Западом в 2025 году
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что отношения страны с Западом начнут улучшаться с I квартала 2025 г. Свое мнение грузинский премьер высказал в интервью телеканалу «Имеди».
Также Кобахидзе подчеркнул, что боевые действия на Украине завершатся в «скором будущем», что изменит интересы западных стран. Отношения Грузии с Европой ухудшились после прошедших 26 октября парламентских выборов. Избирательная комиссия Грузии заявила, что «Грузинская мечта» победила, набрав почти 54% голосов, но оппозиционные партии не признали результаты и призвали к протестам.
28 октября Кобахидзе заявил, что евроинтеграция остается главным приоритетом правительства, но 30 октября Еврокомиссия не стала давать рекомендацию начать переговоры с Грузией о приеме в Евросоюз. Международная миссия по наблюдению за выборами выявила ряд недостатков на выборах, в частности, законодательные поправки к избирательному процессу, компромиссы в отношении тайны голосования, процедурные несоответствия, запугивание и давление на избирателей, отметили в ЕК.
В 2024 г. власти Грузии приняли два закона, которые местная оппозиция называет «российскими», – закон об иностранных агентах и о запрете пропаганды ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Опрошенные «Ведомостями» эксперты указали на связь законопроекта об ЛГБТ-пропаганде с предвыборной стратегией «Грузинской мечты». После принятия закона об иноагентах отношения Грузии и ЕС обострились.