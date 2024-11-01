Кобахидзе спрогнозировал улучшение отношений с Западом в 2025 году

28 октября Кобахидзе заявил, что евроинтеграция остается главным приоритетом правительства, но 30 октября Еврокомиссия не стала давать рекомендацию начать переговоры с Грузией о приеме в Евросоюз. Международная миссия по наблюдению за выборами выявила ряд недостатков на выборах, в частности, законодательные поправки к избирательному процессу, компромиссы в отношении тайны голосования, процедурные несоответствия, запугивание и давление на избирателей, отметили в ЕК.