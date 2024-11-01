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Более 80 украинских беспилотников уничтожены над регионами за ночь

Ведомости

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи уничтожили 83 беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны.

Над Курской областью были сбиты 36 украинских беспилотников, еще 20 уничтожили над Брянским регионом. В небе над Крымом сбили 12 дронов, над Воронежской областью – восемь. Над Орловской и Белгородской областями уничтожили четыре и три БПЛА соответственно.

По словам губернатора Курской области Алексея Смирнова, в период с 19:00 31 октября до 00:30 1 ноября над регионом сбит 61 украинский беспилотник самолетного типа.

Утром губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что беспилотник атаковал многоквартирный дом в областном центре, пострадал один человек. Губернатор Воронежской области Александр Гусев опубликовал в своем Telegram-канале сообщение об уничтожении нескольких беспилотников, отметив, что, предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет.

Глава Орловской области Андрей Клычков сообщил, что массированная атака ВСУ на регион продолжалась всю ночь, повреждены два жилых дома. Обошлось без пострадавших.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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