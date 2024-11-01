Более 80 украинских беспилотников уничтожены над регионами за ночь
Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи уничтожили 83 беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны.
Над Курской областью были сбиты 36 украинских беспилотников, еще 20 уничтожили над Брянским регионом. В небе над Крымом сбили 12 дронов, над Воронежской областью – восемь. Над Орловской и Белгородской областями уничтожили четыре и три БПЛА соответственно.
По словам губернатора Курской области Алексея Смирнова, в период с 19:00 31 октября до 00:30 1 ноября над регионом сбит 61 украинский беспилотник самолетного типа.
Утром губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что беспилотник атаковал многоквартирный дом в областном центре, пострадал один человек. Губернатор Воронежской области Александр Гусев опубликовал в своем Telegram-канале сообщение об уничтожении нескольких беспилотников, отметив, что, предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет.
Глава Орловской области Андрей Клычков сообщил, что массированная атака ВСУ на регион продолжалась всю ночь, повреждены два жилых дома. Обошлось без пострадавших.