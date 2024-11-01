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В России упростили процедуру подтверждения статуса участника спецоперации

Ведомости

В России упростили процедуру установления статуса участника спецоперации – с 1 ноября военные смогут получить соответствующую справку в электронном виде через «Госуслуги» или в МФЦ, об этом говорится в Telegram-канале Минобороны.

Справка станет единым документом, удостоверяющим данную категорию. Ранее военным нужно было обращаться во множество организаций, чтобы получить бумажные документы, с которыми позже необходимо было подтверждать личность в указанных ведомствах.

«Теперь получить справку можно в любом Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг во всех регионах», – рассказали в ведомстве. Там отметили, что процедура введена не только для военнослужащих, но и для членов их семей.

В Минобороны подчеркнули, что единая форма справки позволит упростить порядок оформления льгот и других мер социальной поддержки всем категориям участников спецоперации.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление 10 октября. В правительстве сообщили, что отсутствие единого образца в выдаваемых военкоматами и командирами частей документах затрудняло процесс получения справок бойцами и их родственниками.

Накануне «Ведомости» писали о сообщении Мишустина относительно трудового договора участников спецоперации. По словам председателя правительства, он будет приостанавливаться на весь период прохождения военной службы по контракту.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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