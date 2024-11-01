В России упростили процедуру подтверждения статуса участника спецоперации
В России упростили процедуру установления статуса участника спецоперации – с 1 ноября военные смогут получить соответствующую справку в электронном виде через «Госуслуги» или в МФЦ, об этом говорится в Telegram-канале Минобороны.
Справка станет единым документом, удостоверяющим данную категорию. Ранее военным нужно было обращаться во множество организаций, чтобы получить бумажные документы, с которыми позже необходимо было подтверждать личность в указанных ведомствах.
«Теперь получить справку можно в любом Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг во всех регионах», – рассказали в ведомстве. Там отметили, что процедура введена не только для военнослужащих, но и для членов их семей.
В Минобороны подчеркнули, что единая форма справки позволит упростить порядок оформления льгот и других мер социальной поддержки всем категориям участников спецоперации.
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление 10 октября. В правительстве сообщили, что отсутствие единого образца в выдаваемых военкоматами и командирами частей документах затрудняло процесс получения справок бойцами и их родственниками.
Накануне «Ведомости» писали о сообщении Мишустина относительно трудового договора участников спецоперации. По словам председателя правительства, он будет приостанавливаться на весь период прохождения военной службы по контракту.