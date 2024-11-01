Переговоры Лаврова и главы МИД КНДР пройдут 1 ноября

Переговоры Лаврова и главы МИД КНДР пройдут 1 ноябряЦой Сон Хи прибыла в Москву
Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи пройдут в Москве 1 ноября. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Лавров встретил Цой Сон Хи на Ярославском вокзале, на котором была открыта мемориальная доска по случаю визита в СССР в 1949 г. бывшего лидера Северной Кореи Ким Ир Сена. Российский министр приветствовал коллегу букетом цветов. Переговоры продолжатся в Доме приемов МИД России.
29 октября глава МИД КНДР прибыла в Россию в рамках стратегического диалога, договоренность об активизации которого была достигнута лидерами обеих стран в ходе июньского саммита 2024 г.
24 октября Госдума ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Договор в июне подписали президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын. Согласно документу, Россия и КНДР сотрудничают друг с другом в целях обеспечения «прочного регионального и международного мира и безопасности». Договор заключен бессрочно.