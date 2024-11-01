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Переговоры Лаврова и главы МИД КНДР пройдут 1 ноября

Цой Сон Хи прибыла в Москву
Ведомости

Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи пройдут в Москве 1 ноября. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Лавров встретил Цой Сон Хи на Ярославском вокзале, на котором была открыта мемориальная доска по случаю визита в СССР в 1949 г. бывшего лидера Северной Кореи Ким Ир Сена. Российский министр приветствовал коллегу букетом цветов. Переговоры продолжатся в Доме приемов МИД России.

29 октября глава МИД КНДР прибыла в Россию в рамках стратегического диалога, договоренность об активизации которого была достигнута лидерами обеих стран в ходе июньского саммита 2024 г.

24 октября Госдума ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Договор в июне подписали президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын. Согласно документу, Россия и КНДР сотрудничают друг с другом в целях обеспечения «прочного регионального и международного мира и безопасности». Договор заключен бессрочно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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