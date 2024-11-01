Переговоры Лаврова и главы МИД КНДР пройдут 1 ноября

24 октября Госдума ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Договор в июне подписали президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын. Согласно документу, Россия и КНДР сотрудничают друг с другом в целях обеспечения «прочного регионального и международного мира и безопасности». Договор заключен бессрочно.