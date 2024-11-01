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МИД Китая: развитие отношений России и КНДР является суверенным делом

Ведомости

Развитие двусторонних отношений между Россией и Северной Кореей – суверенное и личное дело государств. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая Линь Цзянь во время брифинга, его слова передает портал CLS.

«Китай не знает конкретной ситуации по двусторонним обменам и сотрудничеству между Северной Кореей и Россией. Позиция Китая по украинскому кризису последовательна и ясна», – добавил он. Линь выразил надежду, что позиция всех сторон по содействию деэскалации ситуации и приверженности политическому решению кризиса не изменится.

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, подписанный в июне во время визита Владимира Путина в Пхеньян, был единогласно ратифицирован Госдумой 24 октября. Согласно тексту документа, Россия и КНДР при угрозе вооруженной агрессии в отношении одной из них должны незамедлительно задействовать двусторонние каналы для «координации своих позиций и согласования возможных практических мер по оказанию помощи».

31 октября постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что военное сотрудничество России и Северной Кореи не угрожает государствам региона и не нарушает международное право. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что развитие отношений России и КНДР не должно никого пугать и заботить.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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