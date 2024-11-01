МИД Китая: развитие отношений России и КНДР является суверенным делом
Развитие двусторонних отношений между Россией и Северной Кореей – суверенное и личное дело государств. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая Линь Цзянь во время брифинга, его слова передает портал CLS.
«Китай не знает конкретной ситуации по двусторонним обменам и сотрудничеству между Северной Кореей и Россией. Позиция Китая по украинскому кризису последовательна и ясна», – добавил он. Линь выразил надежду, что позиция всех сторон по содействию деэскалации ситуации и приверженности политическому решению кризиса не изменится.
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, подписанный в июне во время визита Владимира Путина в Пхеньян, был единогласно ратифицирован Госдумой 24 октября. Согласно тексту документа, Россия и КНДР при угрозе вооруженной агрессии в отношении одной из них должны незамедлительно задействовать двусторонние каналы для «координации своих позиций и согласования возможных практических мер по оказанию помощи».
31 октября постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что военное сотрудничество России и Северной Кореи не угрожает государствам региона и не нарушает международное право. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что развитие отношений России и КНДР не должно никого пугать и заботить.