Песков: сотрудничество России и Китая не направлено против третьих стран

«Зачем нужно мешать сотрудничеству России и Китая? Потому что это сотрудничество носит действительно особый, привилегированный характер действительно стратегического партнерства. Главной особенностью нашего сотрудничества с КНР является то, что оно не направлено против третьих стран, оно направлено исключительно на интересы народов наших двух стран. Наверно, вот это главное», – сказал представитель Кремля.