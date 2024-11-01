Песков: сотрудничество России и Китая не направлено против третьих стран
Партнерство России и Китая стратегическое, оно не направлено против третьих стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обещание кандидата в президента США Дональда Трампа разъединить две страны в случае его победы на выборах.
По словам Пескова, непонятно, зачем разъединять Россию и Китай.
«Зачем нужно мешать сотрудничеству России и Китая? Потому что это сотрудничество носит действительно особый, привилегированный характер действительно стратегического партнерства. Главной особенностью нашего сотрудничества с КНР является то, что оно не направлено против третьих стран, оно направлено исключительно на интересы народов наших двух стран. Наверно, вот это главное», – сказал представитель Кремля.
1 ноября Трамп заявил в интервью журналисту Такеру Карлсону, что намерен «разъединить» Россию и Китай, если победит на предстоящих выборах. Экс-президент США назвал позором тот факт, что нынешний глава государства Джо Байден «объединил» две страны.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Кандидатом от демократов после выхода из гонки Байдена стала вице-президент Камала Харрис, она является основным оппонентом Трампа.