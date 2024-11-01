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Песков: сотрудничество России и Китая не направлено против третьих стран

Ведомости

Партнерство России и Китая стратегическое, оно не направлено против третьих стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обещание кандидата в президента США Дональда Трампа разъединить две страны в случае его победы на выборах.

По словам Пескова, непонятно, зачем разъединять Россию и Китай.

«Зачем нужно мешать сотрудничеству России и Китая? Потому что это сотрудничество носит действительно особый, привилегированный характер действительно стратегического партнерства. Главной особенностью нашего сотрудничества с КНР является то, что оно не направлено против третьих стран, оно направлено исключительно на интересы народов наших двух стран. Наверно, вот это главное», – сказал представитель Кремля.

1 ноября Трамп заявил в интервью журналисту Такеру Карлсону, что намерен «разъединить» Россию и Китай, если победит на предстоящих выборах. Экс-президент США назвал позором тот факт, что нынешний глава государства Джо Байден «объединил» две страны.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Кандидатом от демократов после выхода из гонки Байдена стала вице-президент Камала Харрис, она является основным оппонентом Трампа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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