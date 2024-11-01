В Кремле опровергли причастность Москвы к поджогу здания ЦИК в Молдавии

31 октября полиция Молдавии сообщила, что в республике были задержаны пятеро человек, проживающих в Приднестровье, которые якобы пытались поджечь здание центризбиркома в Кишиневе, а также несколько автомобилей на парковке генерального инспектората полиции. В ходе допроса задержанные сообщили, что их якобы завербовала Москва, а за поджог обещано вознаграждение в $5000.