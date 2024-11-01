В Кремле опровергли причастность Москвы к поджогу здания ЦИК в Молдавии
Россия не вмешивалась и не вмешивается в ход президентских выборов в Молдавии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о якобы причастности Москвы к попытке поджога здания центральной избирательной комиссии (ЦИК) в республике.
«Россия не вмешивается в электоральную кампанию в Молдавии. Мы наблюдаем вместе с тем за тем, как там разворачиваются события. Видим, как минимум, в ходе прошедшего референдума много всего необъяснимого с точки зрения электоральной технологии», – рассказал Песков.
31 октября полиция Молдавии сообщила, что в республике были задержаны пятеро человек, проживающих в Приднестровье, которые якобы пытались поджечь здание центризбиркома в Кишиневе, а также несколько автомобилей на парковке генерального инспектората полиции. В ходе допроса задержанные сообщили, что их якобы завербовала Москва, а за поджог обещано вознаграждение в $5000.
23 октября ЦИК Молдавии утвердил итоги выборов президента. Ни одному из кандидатов не удалось набрать более 50% голосов избирателей. Согласно окончательным результатам выборов, прошедших 20 октября, действующий президент Майя Санду получила 656 000 голосов (42,49%), бывший генпрокурор республики Александр Стояногло – 401 000 голосов (25,95%).
20 октября в Молдавии прошли выборы и конституционный референдум о европейской интеграции. Центральная избирательная комиссия признала выборы и референдум состоявшимися, явка превысила 33,3%. На референдуме 50,31% избирателей, принявших участие в голосовании, проголосовали за присоединение страны к Евросоюзу, 49,69% – против.