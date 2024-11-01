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В Кремле опровергли причастность Москвы к поджогу здания ЦИК в Молдавии

Ведомости

Россия не вмешивалась и не вмешивается в ход президентских выборов в Молдавии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о якобы причастности Москвы к попытке поджога здания центральной избирательной комиссии (ЦИК) в республике.

«Россия не вмешивается в электоральную кампанию в Молдавии. Мы наблюдаем вместе с тем за тем, как там разворачиваются события. Видим, как минимум, в ходе прошедшего референдума много всего необъяснимого с точки зрения электоральной технологии», – рассказал Песков.

31 октября полиция Молдавии сообщила, что в республике были задержаны пятеро человек, проживающих в Приднестровье, которые якобы пытались поджечь здание центризбиркома в Кишиневе, а также несколько автомобилей на парковке генерального инспектората полиции. В ходе допроса задержанные сообщили, что их якобы завербовала Москва, а за поджог обещано вознаграждение в $5000.

23 октября ЦИК Молдавии утвердил итоги выборов президента. Ни одному из кандидатов не удалось набрать более 50% голосов избирателей. Согласно окончательным результатам выборов, прошедших 20 октября, действующий президент Майя Санду получила 656 000 голосов (42,49%), бывший генпрокурор республики Александр Стояногло – 401 000 голосов (25,95%).

20 октября в Молдавии прошли выборы и конституционный референдум о европейской интеграции. Центральная избирательная комиссия признала выборы и референдум состоявшимися, явка превысила 33,3%. На референдуме 50,31% избирателей, принявших участие в голосовании, проголосовали за присоединение страны к Евросоюзу, 49,69% – против.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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