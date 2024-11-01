Российская армия взяла под контроль три села в ДНР
Вооруженные силы России взяли под контроль села Леонидовка, Новоукраинка, Шахтерское в Донецкой народной республике. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
Леонидовка взята под контроль при продвижении группировки войск «Центр» в глубину обороны противника. Вместе с ним взяты под контроль населенные пункты Селидово, Горняк, Цукурино и Измайловка, следует из сводки министерства.
С освобождением сел Шахтерское и Новоукраинка министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 40-й отдельной гвардейской Краснодарско-Харбинской бригады морской пехоты.
31 октября военнослужащие подразделений российской группировки войск «Восток» установили контроль над населенным пунктом Ясная Поляна Донецкой народной республики.