Минобороны России подтвердило удар по центру управления дронами генштаба ВСУ
Вооруженные силы России поразили центр управления беспилотниками генштаба ВСУ, подтвердили в Минобороны. Кроме того, поражены цеха производства и места хранения ударных дронов, склады боеприпасов, базы горючего и пункты временной дислокации подразделений ВСУ.
«С 26 октября по 1 ноября Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 44 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами», – уточнили в военном ведомстве.
В результате ударов за прошедшую неделю ВС РФ поразили объекты энергетики, которые обеспечивали работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также инфраструктуру военных аэродромов и ж/д путей, использовавшуюся для переброски западного вооружения и техники.
30 октября бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук сообщил, что одно из зданий генштаба ВСУ повреждено в результате падения обломков беспилотника. В тот день в сводках Минобороны РФ не сообщалось об этой атаке.
Тогда же глава Чечни Рамзан Кадыров назвал атаку ВС РФ по центру генштаба ВСУ ответом на удар по зданию Российского университета спецназа (РУС) в Гудермесе. Украинские силы атаковали его 29 октября.