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Армия обороны Израиля заявила о ликвидации члена политбюро «Хамаса»

Ведомости

ВВС Израиля ликвидировали члена политического бюро «Хамаса», отвечавшего за национальные связи, Изз ад-Дина Кассаба. Об этом сообщается в Telegram-калане армии обороны страны.

Цель была уничтожена в результате воздушного удара ВВС Израиля в районе Хан-Юниса, который проводился на основе разведданных. Кассаб отвечал за стратегическую координацию «Хамаса» с другими группировками в секторе Газа и был одним из последних влиятельных членов политбюро, остававшимся в регионе. Вместе с ним погиб его помощник Айман Айеш.

За последние сутки израильские военные нанесли более 200 ударов по объектам «Хезболлы» и «Хамаса» в Ливане и секторе Газа. Армия Израиля сообщила в Telegram, что атаки были направлены на командные центры, пусковые установки и другие инфраструктурные объекты этих группировок. Также израильские военные провели операции на юге Ливана и в городе Джабалия в Газе, где нейтрализовали нескольких боевиков из обеих организаций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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