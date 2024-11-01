Армия обороны Израиля заявила о ликвидации члена политбюро «Хамаса»

За последние сутки израильские военные нанесли более 200 ударов по объектам «Хезболлы» и «Хамаса» в Ливане и секторе Газа. Армия Израиля сообщила в Telegram, что атаки были направлены на командные центры, пусковые установки и другие инфраструктурные объекты этих группировок. Также израильские военные провели операции на юге Ливана и в городе Джабалия в Газе, где нейтрализовали нескольких боевиков из обеих организаций.