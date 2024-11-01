Армия обороны Израиля заявила о ликвидации члена политбюро «Хамаса»
ВВС Израиля ликвидировали члена политического бюро «Хамаса», отвечавшего за национальные связи, Изз ад-Дина Кассаба. Об этом сообщается в Telegram-калане армии обороны страны.
Цель была уничтожена в результате воздушного удара ВВС Израиля в районе Хан-Юниса, который проводился на основе разведданных. Кассаб отвечал за стратегическую координацию «Хамаса» с другими группировками в секторе Газа и был одним из последних влиятельных членов политбюро, остававшимся в регионе. Вместе с ним погиб его помощник Айман Айеш.
За последние сутки израильские военные нанесли более 200 ударов по объектам «Хезболлы» и «Хамаса» в Ливане и секторе Газа. Армия Израиля сообщила в Telegram, что атаки были направлены на командные центры, пусковые установки и другие инфраструктурные объекты этих группировок. Также израильские военные провели операции на юге Ливана и в городе Джабалия в Газе, где нейтрализовали нескольких боевиков из обеих организаций.