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Песков про встречу Путина с губернатором Коноваловым: «это обычная практика»

Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал «Ведомостям» первую встречу Владимира Путина с главой Хакасии Валентином Коноваловым с момента его назначения в 2018 г.

«Рабочие контакты были и ранее, как и с другими главами регионов. Это обычная практика», – сказал он.

Встреча прошла в Кремле 1 ноября. Глава Хакасии вспомнил встречу избранных глав регионов с Путиным в 2018 г. На ней президент поставил задачу развития несырьевого сектора экономики. Коновалов заявил, что они выполняют эту задачу и сделали ее для себя одним из приоритетов.

Глава региона рассказал президенту, что в Хакасии «неплохие результаты по целому ряду социально-экономических показателей». С 2017 г. показатели региона растут и находятся «на неплохих позициях в Сибирском федеральном округе». «Это целый ряд показателей: рост валового регионального продукта, промышленности, объем инвестиций, заработная плата», – сказал Коновалов на встрече.

Коновалов избрался главой Хакасии на выборах в 2018 г. от КПРФ. Тогда в первом туре выборов Коновалов обошел действующего губернатора – единоросса Виктора Зимина, который снялся с выборов перед вторым туром. Переизбрался главой Хакасии Коновалов в 2023 г. Тогда «Единая Россия» выставила против него депутата Госдумы Сергея Сокола, но единоросс также снялся с выборов за несколько дней до голосования. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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