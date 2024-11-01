Песков про встречу Путина с губернатором Коноваловым: «это обычная практика»

Коновалов избрался главой Хакасии на выборах в 2018 г. от КПРФ. Тогда в первом туре выборов Коновалов обошел действующего губернатора – единоросса Виктора Зимина, который снялся с выборов перед вторым туром. Переизбрался главой Хакасии Коновалов в 2023 г. Тогда «Единая Россия» выставила против него депутата Госдумы Сергея Сокола, но единоросс также снялся с выборов за несколько дней до голосования.