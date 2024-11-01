Песков про встречу Путина с губернатором Коноваловым: «это обычная практика»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал «Ведомостям» первую встречу Владимира Путина с главой Хакасии Валентином Коноваловым с момента его назначения в 2018 г.
«Рабочие контакты были и ранее, как и с другими главами регионов. Это обычная практика», – сказал он.
Встреча прошла в Кремле 1 ноября. Глава Хакасии вспомнил встречу избранных глав регионов с Путиным в 2018 г. На ней президент поставил задачу развития несырьевого сектора экономики. Коновалов заявил, что они выполняют эту задачу и сделали ее для себя одним из приоритетов.
Глава региона рассказал президенту, что в Хакасии «неплохие результаты по целому ряду социально-экономических показателей». С 2017 г. показатели региона растут и находятся «на неплохих позициях в Сибирском федеральном округе». «Это целый ряд показателей: рост валового регионального продукта, промышленности, объем инвестиций, заработная плата», – сказал Коновалов на встрече.
Коновалов избрался главой Хакасии на выборах в 2018 г. от КПРФ. Тогда в первом туре выборов Коновалов обошел действующего губернатора – единоросса Виктора Зимина, который снялся с выборов перед вторым туром. Переизбрался главой Хакасии Коновалов в 2023 г. Тогда «Единая Россия» выставила против него депутата Госдумы Сергея Сокола, но единоросс также снялся с выборов за несколько дней до голосования.