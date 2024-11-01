Путин впервые провел публичную личную встречу с главой Хакасии Коноваловым

Путин впервые провел публичную личную встречу с главой Хакасии КоноваловымГубернатор рассказал президенту о том, как развивался регион последние шесть лет
Президент Владимир Путин 1 ноября в Кремле встретился с главой Хакасии Валентином Коноваловым (КПРФ). Это первая личная встреча президента с Коноваловым, которая была показана публично, после того как тот стал губернатором в 2018 г.
Путин начал встречу с руководителем субъекта РФ с вопроса «как дела?».
«Владимир Владимирович, первое – хочу поблагодарить за предоставленную возможность лично доложить о ситуации в республике», – заявил Коновалов. Он рассказал, что в Хакасии «неплохие результаты по целому ряду социально-экономических показателей». «И в 2023 г., и если брать шестилетку, начиная с 2017 г., мы растем и находимся на неплохих позициях в Сибирском федеральном округе, это целый ряд показателей: рост валового регионального продукта, промышленности, объем инвестиций, заработная плата», – сказал Коновалов.
Глава Хакасии вспомнил встречу избранных глав регионов с Путиным в 2018 г. На ней президент поставил задачу развития несырьевого сектора экономики. По словам Коновалова, они выполняют эту задачу и сделали ее для себя одним из приоритетов: «И, в общем-то, за эти годы оказали дополнительную поддержку и обрабатывающему сектору, включая участие и в национальных проектах, и региональные программы дополнительные приняли, сельскому хозяйству, строительной отрасли – она у нас довольно динамично развивается». В частности, в 2023 г. республика установила рекорд по вводу жилья – 373 000 кв. м. С 2017 г. рост доходов от обрабатывающих производств составил 1,7 раза, почти в два раза увеличились доходы от сельского хозяйства, в три раза – от туризма, в два раза – от малого и среднего предпринимательства, рассказал Коновалов. Но пока зависимость от алюминиевой и угольной отраслей все же сохраняется, добавил губернатор.
Коновалов подчеркнул, что в последние годы растут инвестиции в регион. Также он рассказал о реализации нацпроектов, в частности, в сфере здравоохранения – с 2019 г. построено 39 объектов, закуплено 200 медицинских автомобилей. Но он добавил, что сейчас есть дефицит кадров в сфере медицины, поэтому в регионе предпринимаются меры для привлечения медицинского персонала. Путин заметил, что в регионе действительно обеспеченность врачами ниже, чем в среднем по стране. «Так и есть, поэтому на этом направлении мы дополнительные усилия в плане «заманивания» к нам медицинских кадров и принимаем», – сказал Коновалов. Далее губернатор говорил про образование в регионе, благодарил за программу комплексного развития сельских территорий. Также Коновалов рассказал, что Хакасия помогает жителям новых регионов, которым было отправлено 500 т гуманитарных грузов, а также перечислил меры поддержки для участников спецоперации и их семей.
Путин отметил, что в Хакасии растут строительство и инвестиции, а также снижается безработица. По словам Коновалова, сейчас безработица 1,6% в республике, на бирже труда состоит меньше 2000 человек. «Но, откровенно скажу, для нас сегодня, конечно, это и большая проблема, потому что как в бюджетной сфере, так и в органах власти, да и в предпринимательстве, сегодня идет борьба за работников. Если мы говорим о крупном и среднем бизнесе, начинается повышение зарплат, что разгоняет среднюю зарплату по региону. То есть вроде бы и приятные заботы, но тоже сложно сейчас с этим», – сказал Коновалов. Путин похвалил регион за инвестпроекты, при этом сказал и о проблемах – в работе с твердыми коммунальными отходами. Коновалов заявил, что до конца 2026 г. в регионе должен появиться комплекс по переработке мусора. После этого встреча президента и главы региона продолжилась в закрытом режиме.
Коновалов избрался главой Хакасии на выборах в 2018 г. от КПРФ. На тот момент ему было 30 лет, он был первым секретарем рескома КПРФ. В первом туре выборов Коновалов обошел действующего губернатора, единоросса Виктора Зимина. Перед вторым туром Зимин с выборов снялся. Коновалов в бюллетене остался один, он набрал больше 50% голосов избирателей и стал губернатором.
Переизбрался главой Хакасии Коновалов в 2023 г. Тогда «Единая Россия» выставила против него депутата Госдумы Сергея Сокола. Но единоросс также снялся с выборов за несколько дней до голосования. Сейчас Сокол возглавляет региональное заксобрание. Коновалов – единственный губернатор, кто до сих пор возглавляет регион из тех глав, кто неожиданно выиграл выборы в 2018 г. на волне пенсионной реформы. Глава Хабаровского края Сергей Фургал (ЛДПР) был арестован по уголовному делу, а губернатор Владимирской области Владимир Сипягин (ЛДПР) стал депутатом Госдумы.
Коновалов как губернатор участвовал в больших публичных мероприятиях президента, например, в заседаниях Госсовета. Согласно сайту Кремля, Путин встречался с Коноваловым 27 декабря 2018 г. – сразу после избрания того на первый срок. Тогда у президента была коллективная встреча с избранными губернаторами. Затем 22 августа 2019 г. у президента была встреча с руководителями угледобывающих регионов, в ней участвовал и Коновалов. По ВКС Коновалов также участвовал во встрече с президентом 28 сентября 2023 г., когда Путин разговаривал с избранными губернаторами. Но личной встречи у президента с Коноваловым не было. При этом собеседники «Ведомостей» в КПРФ говорили, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов на встречах с президентом всегда упоминал Коновалова, а на одной из них якобы был и сам губернатор (на сайте Кремля таких данных нет).
«Все эти годы была проблема – как интонационно вести себя с Коноваловым. Когда непонятна интонация, от встреч и мероприятий уклоняются – подобно тому, как Путин в должности президента никогда не был в Латвии, Литве и Эстонии: общих тем было много, но было непонятно, как там себя вести», – полагает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Но Коновалов прошел серию стресс-тестов – сначала игнорирование, а потом и попытку замены в ходе выборов, добавляет эксперт: «И хотя нет общего мнения о том, насколько он хорош как губернатор, решили все же признать его существование».