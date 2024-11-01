Путин впервые провел публичную личную встречу с главой Хакасии Коноваловым

Путин отметил, что в Хакасии растут строительство и инвестиции, а также снижается безработица. По словам Коновалова, сейчас безработица 1,6% в республике, на бирже труда состоит меньше 2000 человек. «Но, откровенно скажу, для нас сегодня, конечно, это и большая проблема, потому что как в бюджетной сфере, так и в органах власти, да и в предпринимательстве, сегодня идет борьба за работников. Если мы говорим о крупном и среднем бизнесе, начинается повышение зарплат, что разгоняет среднюю зарплату по региону. То есть вроде бы и приятные заботы, но тоже сложно сейчас с этим», – сказал Коновалов. Путин похвалил регион за инвестпроекты, при этом сказал и о проблемах – в работе с твердыми коммунальными отходами. Коновалов заявил, что до конца 2026 г. в регионе должен появиться комплекс по переработке мусора. После этого встреча президента и главы региона продолжилась в закрытом режиме.