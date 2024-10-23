Регионы не успевают до конца 2025 года построить полигоны вместо свалок

Еще в 2008 г. в законодательство были внесены изменения, которые требовали размещения отходов исключительно на полигонах, внесенных в ГРОРО, напомнил Завьялов. Позже выяснилось, что полигонов из реестра не хватает, поэтому было принято решение до 1 января 2023 г. разрешить размещение отходов на объектах временного размещения (т. е. на свалках), но на определенных условиях. Но и к этому сроку регионы не смогли обеспечить ввод в эксплуатацию полигонов по требованиям ГРОРО и срок снова был продлен – до 2026 г., пояснил он. Сейчас выясняется, что и этого времени не всем хватило, а между тем проживание рядом со свалками несет угрозу здоровью граждан, чьи дома расположены поблизости, говорит Завьялов.