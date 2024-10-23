Регионы не успевают до конца 2025 года построить полигоны вместо свалок

Регионы не успевают до конца 2025 года построить полигоны вместо свалокСрывы сроков угрожают здоровью россиян, живущих вблизи таких мусорных скоплений, считают эксперты
В 14 регионах из 26, где расположены объекты временного размещения отходов, т.е. свалки, есть риск срыва сроков по их замещению на постоянные полигоны. Об этом на заседании комитета Госдумы по экологии заявил директор департамента экономики замкнутого цикла в сфере отходов производства и потребления Минприроды Андрей Федотовский.
Наиболее остро вопрос с такими свалками стоит в пяти регионах, считает председатель думского комитета по экологии Дмитрий Кобылкин. Это Омская область (всего 16 свалок), Ямало-Ненецкий автономный округ (10), Тверская область (шесть), Краснодарский край (пять), Архангельская область (четыре). Кроме того, актуален вопрос и для Крыма – там их также четыре. Всего в стране 78 временных объектов размещения отходов, 69 из которых до сих пор эксплуатируются, сказал он.
Среди других регионов, где есть риск срыва сроков, Свердловская, Воронежская, Иркутская, Новосибирская, Ростовская области, Алтайский, Хабаровский, Приморский, Пермский край, Республика Хакасия. В некоторых субъектах сроки завершения строительства полигонов перенесены на 2028 и 2029 гг.
Согласно закону об отходах производства и потребления, возникшие до 2019 г. свалки должны быть закрыты и рекультивированы до начала 2026 г. Твердые коммунальные отходы (ТКО) с этих свалок должны быть перенаправлены на другие объекты, которые включены в госреестр объектов размещения отходов (ГРОРО). Это означает, что новые объекты соответствуют всем санитарным и природоохранным требованиям, пояснил «Ведомостям» генеральный директор «Эко технопарка» (компания, занимающаяся утилизацией мусора) Сергей Завьялов.
Чтобы перенаправить потоки отходов в новые места, региональным операторам придется выделить на это дополнительные деньги, что может повлиять на их финансовую устойчивость, сказал зампред профильного комитета Гсдумы Александр Коган. Это, в свою очередь, может вызвать рост тарифов на вывоз мусора для граждан. Если субъекты не рассматривают увеличение тарифа, альтернативой может стать разработка собственных программ поддержки региональных операторов, подчеркнул Коган. А если проблемные регионы не сумеют в срок разрешить ситуацию, необходимо выносить этот вопрос на обсуждение в рамках правительственного часа в Госдуме, предложил он.
Некоторые регионы вовсе не обращают внимания на тарифные последствия: сегодняшние ошибки при изменении территориальных схем из-за закрытия «временных объектов» в будущем приведут либо к увеличению тарифа для жителей, либо к банкротству регоператоров, сказал «Ведомостям» другой зампред комитета Георгий Арапов («Новые люди»). «Но самое необычное для меня – отсутствие у ряда регионов даже желания исполнить указ президента (о национальных целях развития России на период до 2030 г. и на перспективу до 2036 г. – «Ведомости»), они просто решили не выходить на связь», – признался он.
Регионы отстают с заменой временных свалок на постоянные полигоны, по мнению Кобылкина, по нескольким причинам: из-за отсутствия утвержденной проектно-сметной документации, инвестора или подписанного концессионного соглашения. Некоторые регионы до сих пор не определили источники финансирования рекультивации «временного объекта», добавил он.
Кроме того, нередко возникают сложности с выбором земельного участка, на котором будет располагаться новая инфраструктура для переработки мусора, поскольку жители выступают против соседства с такими объектами, отметил заместитель генерального директора Российского экологического оператора (РЭО) Алексей Макрушин.
Подключавшиеся по видеосвязи представители регионов один за другим отказывались выступать на комитете: кто-то ссылался на плохую связь (например, регион – лидер по количеству таких свалок – Омская область; Архангельская область), кто-то открыто брал самоотвод (например, Тверская область).
Те, кто решился взять слово, не сумели избежать критики со стороны депутатов. Например, представитель министерства ЖКХ Краснодарского края заявил, что необходимые показатели по обработке отходов в регионе будут достигнуты к 2030 г. Коган обратил внимание, что в субъекте еще не выбраны земельные участки для новых объектов, поэтому говорить о конкретных сроках преждевременно.
Представитель Алтайского края на вопрос Кобылкина о сроках достижения показателей вовсе не смог ответить. Отсутствие конкретики возмутило главу комитета: «Ребята, давайте вы посерьезнее отнесетесь к этому, я вас прошу! РЭО, Минприроды краснеют, зеленеют за вас <...> Будут просить депутатов перенести сроки, мы должны объяснить это президенту», – подчеркнул он.
Национальная цель
До 2030 г. нужно ликвидировать не менее 50 опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, в том числе свалок, следует из указа президента о национальных целях развития.
Скорее всего, вопросы с регионами в «красной зоне» будут решаться так же, как это делалось в рамках парламентского контроля за строительством очистных сооружений на Волге: депутаты будут выезжать на места и выяснять, почему и что еще не сделано, сказал «Ведомостям» Арапов. После этого могут потребоваться «жесткие» кадровые перестановки, пригрозил он.
Еще в 2008 г. в законодательство были внесены изменения, которые требовали размещения отходов исключительно на полигонах, внесенных в ГРОРО, напомнил Завьялов. Позже выяснилось, что полигонов из реестра не хватает, поэтому было принято решение до 1 января 2023 г. разрешить размещение отходов на объектах временного размещения (т. е. на свалках), но на определенных условиях. Но и к этому сроку регионы не смогли обеспечить ввод в эксплуатацию полигонов по требованиям ГРОРО и срок снова был продлен – до 2026 г., пояснил он. Сейчас выясняется, что и этого времени не всем хватило, а между тем проживание рядом со свалками несет угрозу здоровью граждан, чьи дома расположены поблизости, говорит Завьялов.