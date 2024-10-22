Правительство уточнило полномочия по ликвидации несанкционированных свалок

Плата за НВОС поступает в местный бюджет только в том случае, если организация, которая наносит вред окружающей среде (например, завод), находится на территории этого муниципалитета, сказал «Ведомостям» генеральный директор «Эко Технопарка» (компания, занимающаяся утилизацией отходов) Сергей Завьялов. Если на территории муниципалитета нет крупного плательщика НВОС, то и взять деньги на ликвидацию свалок неоткуда, добавил он. «Штрафы и судебные взыскания тоже не помогут, поскольку просто не на кого этот штраф наложить и не с кого взыскать, раз не установлен виновный в организации свалки. В итоге плата НВОС будет аккумулироваться там, где все свалки будут уже ликвидированы», – говорит Завьялов.