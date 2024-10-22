Правительство уточнило полномочия по ликвидации несанкционированных свалок

Правительство уточнило полномочия по ликвидации несанкционированных свалокЭто уже третья попытка регламентировать этот процесс
Во исполнение решения Конституционного суда (КС) 2023 г. об уточнении пределов ответственности органов местного самоуправления (МСУ) за несанкционированные свалки на землях, не находящихся в их собственности, правительство разработало соответствующий законопроект. Об этом сообщил «Ведомостям» источник, близкий к правительственной комиссии по законопроектной деятельности. В Минприроды «Ведомостям» подтвердили разработку документа, а собеседник в Белом доме уточнил, что проект одобрен для последующего рассмотрения на заседании правительства. Предполагается, что он вступит в силу с 1 января 2026 г.
В 2023 г. КС постановил, что законодателю надлежит определить принадлежность, распределение и источники финансирования полномочий по ликвидации несанкционированных свалок. Поводом к проверке нескольких норм законов стали жалобы администраций г. Кодинска Красноярского края и Новосибирского района Новосибирской области, писали «Ведомости». Муниципалитеты были не согласны с тем, что их заставляют убирать свалки на принадлежащих государству территориях, поскольку у них нет на это финансирования. Сначала суды сочли, что поскольку местные власти распоряжаются государственными землями, то они должны нести ответственность за них.
Заявители в итоге дошли до КС, который в своем постановлении разрешил муниципалитетам не платить за уборку бесхозных свалок на неразграниченных земельных участках, которые находятся в госсобственности. Но суд подчеркнул, что поскольку ликвидация несогласованных свалок имеет общегосударственное значение, то в решении этой проблемы должны участвовать все уровни власти.
Минприроды предлагает внести изменения в закон об отходах производства и потребления. К полномочиям регионов будет относиться выявление загрязненных мусором территорий, которые не относятся к объектам размещения отходов или к площадкам накопления твердых коммунальных отходов (ТКО). Кроме того, региональные власти должны будут заниматься организацией вывоза ТКО за пределом границ населенных пунктов.
Органы МСУ займутся очисткой территорий от мусора объемом 5 куб. м в пределах границ поселений при осуществлении благоустройства. Соответствующие дополнения вносятся в ст. 8 упомянутого закона. В ст. 13, регламентирующей требования к обращению с отходами на территориях муниципальных образований, предлагается прописать, что очисткой территорий от ТКО в неположенных для мусора местах должны заниматься правообладатели земли, при отсутствии правообладателя – органы МСУ.
У субъектов и органов МСУ есть «все необходимые полномочия для организации обращения с ТКО», поэтому возникновение загрязненных мусором территорий – это следствие «ненадлежащего исполнения субъектами и органами МСУ своих полномочий», утверждается в пояснительной записке к проекту.
Законопроект предполагает три источника финансирования ликвидации нелегальных свалок: плата за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС), административные штрафы за правонарушения в области охраны окружающей среды, средства от платежей по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде.
Мотивация к уборке
7 июня в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума президент Владимир Путин заявил, что за ликвидацию бесхозных свалок за свой счет бизнес сможет получить землю под ними бесплатно. «Порой на заброшенных территориях находятся мусорные свалки. Как правило, они бесхозные, а у муниципалитетов нет денег на их ликвидацию. Предлагаю следующее решение: если предприниматель готов ликвидировать такую свалку за свой счет, то можно подумать о том, чтобы бесплатно передавать ему соответствующий земельный участок в пользование или в собственность», – сказал президент.
Всего, согласно финансово-экономическому обоснованию проекта, за 2023 г. в местные бюджеты и бюджеты субъектов поступило 5,56 млрд руб. по перечисленным пунктам. «Указанных средств достаточно для финансового обеспечения ликвидации загрязнения окружающей среды на территориях, загрязненных ТКО, и дополнительных средств из бюджетной системы не потребуется», – утверждается там. В отзыве департамента экономической политики и развития Москвы (есть у «Ведомостей»), напротив, говорится, что для реализации новых полномочий потребуется большее количество сотрудников, что приведет к дополнительным расходам.
Это уже третья версия законопроекта Минприроды – первую министерство опубликовало в августе 2023 г. Вторую правительство разработало в апреле 2024 г. – о чем тогда писали «Ведомости».
«Несанкционированные свалки – это та проблема, с решения которой началась мусорная реформа в 2019 г., поэтому странно, что только сейчас, и после предписания КС, регулятор занялся таким краеугольным вопросом», – обратил внимание эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Павел Склянчук. Законодательная инициатива может вызвать споры в Госдуме, так как ее реализация предполагает увеличение расходов региональных бюджетов, считает он.
Плата за НВОС поступает в местный бюджет только в том случае, если организация, которая наносит вред окружающей среде (например, завод), находится на территории этого муниципалитета, сказал «Ведомостям» генеральный директор «Эко Технопарка» (компания, занимающаяся утилизацией отходов) Сергей Завьялов. Если на территории муниципалитета нет крупного плательщика НВОС, то и взять деньги на ликвидацию свалок неоткуда, добавил он. «Штрафы и судебные взыскания тоже не помогут, поскольку просто не на кого этот штраф наложить и не с кого взыскать, раз не установлен виновный в организации свалки. В итоге плата НВОС будет аккумулироваться там, где все свалки будут уже ликвидированы», – говорит Завьялов.
Согласно статистике Росприроднадзора, в 2023 г. в России было обнаружено 14 042 несанкционированные свалки, к концу 2023 г. их осталось 10 334.