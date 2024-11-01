Дмитрий Медведев провел заседание программной комиссии «Единой России»

Силуанов отметил, что поправки «Единой России» в бюджет будут профинансированы. По итогам заседания программной комиссии врио секретаря Генсовета ЕР Владимир Якушев сообщил, что партия оформит представленные предложения и внесет их в Госдуму к 5 ноября. Макаров заявил, что финансирование мероприятий «народной программы» партии в бюджете растет: с 3,4 трлн руб. в 2024 г. до 5 трлн руб. в 2025 г. «Народная программа», как сказал Медведев, содержит положения, которые отвечают целевым показателям майского указа президента о национальных целях на период до 2030 и 2036 гг. Корректировки в программу будут представлены на съезде 14 декабря.