Дмитрий Медведев провел заседание программной комиссии «Единой России»
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев провел заседание программной комиссии партии. Оно было посвящено поправкам партии ко второму чтению бюджета. На заседании присутствовали министр финансов Антон Силуанов, министр труда и соцзащиты Антон Котяков, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр транспорта Роман Старовойт, министр сельского хозяйства Оксана Лут, министр спорта Михаил Дегтярёв, а также председатель комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров.
24 октября Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2025–2027 гг. Согласно этому документу, доходы бюджета в 2025 г. составят 40,3 трлн руб., в 2026 г. – 41,8 трлн руб., в 2027 – 43,2 трлн руб. Расходы в 2025 г. запланированы на уровне 41,5 трлн руб., 44 трлн руб. – в 2026 г., а в 2027 г. – 45,9 трлн руб. Второе чтение пройдет 14 ноября.
Ко второму чтению, сказал Медведев, нужно увеличить субсидии на развитие АПК. Речь идет о комплексном развитии сельских территорий, проведении мелиорации, приобретении сельхозтехники на условиях льготного лизинга, сохранении водных биологических ресурсов. Медведев также предложил продолжить реализацию индивидуальных программ развития регионов. Он подчеркнул необходимость расширения статей бюджета, направленных на поддержку науки и научных проектов, а также увеличения расходов на меры, способствующие сохранению русского языка и культуры, в том числе в государствах-партнерах. Кроме того, председатель партии высказался за дополнительное финансирование статей, способствующих развитию физической культуры и спорта, а также своевременной иммунизации населения. Также партия предложила выделить дополнительные субсидии на программы реабилитации инвалидов.
Силуанов отметил, что поправки «Единой России» в бюджет будут профинансированы. По итогам заседания программной комиссии врио секретаря Генсовета ЕР Владимир Якушев сообщил, что партия оформит представленные предложения и внесет их в Госдуму к 5 ноября. Макаров заявил, что финансирование мероприятий «народной программы» партии в бюджете растет: с 3,4 трлн руб. в 2024 г. до 5 трлн руб. в 2025 г. «Народная программа», как сказал Медведев, содержит положения, которые отвечают целевым показателям майского указа президента о национальных целях на период до 2030 и 2036 гг. Корректировки в программу будут представлены на съезде 14 декабря.